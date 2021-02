ZLATAN VIDOVIĆ JE DARIN OTAC U FILMU! Detalj sa DRVENIM KRSTOM tera suze na oči: To je neka VIŠA SILA, nije bilo u scenariju

U filmu "Dara iz Jasenovca" veliku pažnju privukao je glumac Zlatan Vidović, koji tumači lik Mileta Ilića, oca malene Dare.

Mile Ilić je otac razdvojen od svoje porodice i u jednom od logora smrti svakog dana zakopava leševe i strepi da na toj gomili ne pronađe nekoga iz svoje porodice. Njegove najcrnje slutnje se obistinjuju kada ugleda beživotna tela supruge Nade i najstarijeg deteta, sina Jova. Nakon ovog potresnog događaja, Mile gaji nadu da su ćerka Dara i mlađi sin Bude živi.

Zlatan Vidović nedavno je u jednom intervjuu istakao da mu je ovo bila najzahtevnija uloga do sada na filmu, ali da, koliko god je teško igrati takvu ulogu, toliko je za glumca i jako zahvalno.

- Igram Mileta Ilića, oca glavne junakinje, devojčice Dare, i to je do sada najteža moja uloga na filmu. Tema je teška, ali o njoj je zaista trebalo progovoriti. Žao mi je što nismo i ranije i što je to gurnuto u istorijski zapećak. Svi znamo šta je Jasenovac bio, a nikako se do sada nije desio veliki film koji će tu priču da prenese i da ostavi pečat. Taj film će ostati posle nas i biće zapisan u vremenu. Velika je čast igrati u takvom projektu. Svi na setu su bili predani dušom i telom tome jer su shvatili značaj posla koji obavljamo - rekao je jednom prilikom glumac.

On je otkrio i da je na samom snimanju uradio nešto što mu se nikad ranije nije dogodilo.

- Jedna anegdota je ušla u film. Postoji scena kad ustaškom zapovedniku predajemo stvari koje smo našli kod leševa, a ja među leševima pronađem drveni krst. Scena je trebalo da se odvija tako da ja njemu dam krst, a on ga baci na mene i onda rez. Međutim, kad je kolega to uradio, krst se zalepio za moje grudi. Samo sam se okrenuo i stavio ga u džep. Krst je kasnije proigrao kroz čitav film. Nije to bilo u scenariju, nego je valjda neka viša sila - ispričao je Zlatan.

Radnja filma "Dara iz Jasenovca" dešava se tokom Drugog svetskog rata, u periodu posle hrvatsko- nemačke ofanzive na Kozari, kada lokalno stanovništvo završava u koncentracionim logorima. Među njima je i desetogodišnja Dara sa svojom majkom i dva brata. O sudbini oca ne znaju ništa. Užas koji će preživeti preko Jasenovca do logora Stara Gradiška učiniće da Dara odraste preko noći. Darinu majku i starijeg brata ubijaju, a smisao njenog života postaje da sačuva život mlađeg brata.Mnoga deca iz logora Stara Gradiška odvođena su u domove širom Nezavisne Države Hrvatske ili smeštana po porodicama, ali je veliki broj dece ubijen ili preminuo od posledica izuzetno teških uslova života u logoru. Darina sudbina je sudbina jednog deteta Kozare i kroz nju je ispričana sudbina dece Jasenovca.

U filmu igraju Vuk Kostić, Marko Janketić, Igor Đorđević, Nataša Ninković, Biljana Čekić, Anja Stanić Ilić, Zlatan Vidović, Alisa Radaković, Petar Đurđević, Ana Lečić, Sandra Ljubojević, Jelena Mur, Sanja Moravčić, Nikolina Jelisavac, Tatjana Kecman...

Film "Dara iz Jasenovca" režirao je Predrag Gaga Antonijević, a scenario je napisala Nataša Drakulić.

