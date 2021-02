PUBLIKU JE OSVOJILA U SREĆNIM LJUDIMA! Glumica Ivana Mihić otkrila kako je zarađivala za džeparac: Brala sam voće na plantažama!

Već duže vreme publika nije imala priliku da gleda Ivanu Mihić na TV ekranima. Deluje da se potpuno povukla iz javnog života i okrenula nekoj drugoj vrsti umetnosti. Ona sada otkriva gde trenutno provodi dane, kao i šta joj ispunjava vreme tokom pandemije virusa korona, koja je paralisala ceo svet.

- Još pre mog rođenja moji roditelji su kupili imanje i sazidali kuću, nedaleko od Beograda, u kojoj su živeli poslednjih desetak godina, a kroz ceo moj život tu smo provodili veliki deo leta, a ponekad i deo zime. Dunav protiče na oko dve stotine metara od kuće te sam se kao dete često kupala i igrala pored vode. Pravila sam kućicu na drvetu, imala svoju družinu po uzoru na neke od omiljenih junaka iz dragih mi knjiga za decu, sa drugarima preko leta zarađivala za džeparac berući voće na okolnim plantažama, vozila bicikl od jutra do mraka, igrala se istraživača po okolnim šumama, s majkom pravila ajvar i džemove, a sa ocem pomagala komšiluku kada se peče rakija. Tako živopisno detinjstvo učinilo me je i danas veoma vezanom za ovaj kraj, te i sada ovde često boravim - ističe Ivana i dodaje da se bavi nekim poljoprivrednim poslovima, s obzirom na to da smo videli da je i njen otac Gordan umeo da sadi i neguje povrće i voće u dvorištu:

- Oduvek sam volela da se bavim vrtlarstvom i uz moju majku, koja je na imanju bila glavni pejzažni arhitekta, bila sam sa tatom izvođač radova. Komšije su me hvalile, a ja uživala u tome da tati vredim kao tri sina.

Ona takođe ne krije da ju je pandemija naučila mnogim stvarima, a da vreme najviše koristi za kreativne stvari koje je ispunjavaju:

- Srećnom me čine, na primer, smeh mojih sestričina Noemi i Anael, duhovitost mojih bratanaca Saše i Nikole. I sa familijom i sa mnogobrojnim prijateljima čujem se često putem Facetime ili Vibera i sličnih aplikacija... Strpljivo čekamo da pandemija prođe, pa da obnovimo stari način komunikacije, zagrlimo se... U slobodno vreme volim da slikam, da pravim kolaže, gledam putopisne emisije, slušam muziku, vežbam...

