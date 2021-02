HRVATSKI MEDIJI HISTERIČNI: Dara iz Jasenovca je prskanje krvi po ekranu u stilu jeftinih horora!

Foto: Printskrin / You Tube

Premijera potresnog filma "Dara iz Jasenovca" na Radio-televiziji Srbije o stravičnim stradanjima i zločinima u ustaškim logorima u NDH za vreme Drugog svetskog rata podigla je veliku prašinu u regionu, a posebno u susednoj Hrvatskoj, ali i dovela i do prave histerije i rasprava na društvenim mrežama!

Naime, nezadovoljstvo i opstrukcije hrvatske javnosti zbog ovog filma trajale su maltene od samog početka snimanja, a kulminirale su juče, nakon što je priča o stradanju dece u koncentracionom logoru Jasenovac u subotu prikazana na malim ekranima.

- Užas ustaških zločina prikazan je na katastrofalan način. Podsetimo, prve recenzije u američkim medijima pokopale su film, ističući kako se radi o jeftinoj srpskoj propagandi usmerenoj protiv Hrvata i Katoličke crkve. Poseban bonus ide glumcima koji glume ustaše, koji pričaju hrvatski s dorćolskim ili vojvođanskim naglaskom - piše Večernji list, između ostalog, u svojoj recenziji filma, za koji tvrde da je pun faktografskih grešaka i čak daju "savet" reditelju Draganu Gagi Antonijeviću da se "jednako grozni zločini mogu napisati puno bolje i bez prskanja po ekranu u stilu jeftinih horora".

Portal Index.hr ovo umetničko ostvarenje naziva "nečim poput službenog državnog filma u Srbiji pod vlašću Aleksandra Vučića", dok je Jutarnji list još ranije iznosio optužbe da je reč o srpskoj propagandi, kao i da je film od samog početka bio zamišljen i izveden kao politički projekat.

A dok je velika većina građana Srbije plakala gledajući ovu potresnu priču, na društvenim mrežama ređali su se još skandalozniji komentari: - Umesto da nas RTS kolektivno večeras vakciniše mržnjom, možemo da izađemo na Trg slobode i upalimo sveću za Đorđa Balaševića - napisao je profesor Beogradskog univerziteta Ivan Videnović na Tviteru, dok je korisnik pod imenom LukaKors otišao tako daleko da je napisao da film "opravdava genocid u Vukovaru i Srebrenici".

Reditelj filma "Dara iz Jasenovca" Predrag Gaga Antonijević izjavio je za TV Prva da 75 godina niko nije smeo da finansira film o Jasenovcu sve dok se nije pojavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Nažalost, i na našu nesreću, bilo je mnogo gore od onog što je prikazano na filmu. Mi smo našli najnižu prihvatljivu meru u opisivanju tih zločina. Više od toga bi bilo nemoguće gledati, a manje od toga ne bi donelo pravdu, niti učinilo film istinskim. Desilo se to što se desilo, ali trebalo je odlučiti kako to pokazati. Mi smo to pažljivo merili i verujem da smo uspeli - kazao je Antonijević za medije.

Amerikanac prevazišao sve Film ima za cilj teritorijalno širenje Srbije! Pored Hrvata, tu je i nova skandalozna kritika Džeja Vajsberga, kolumniste američkog časopisa Varajeti, koji se trudi da dokaže kako je srpski film o Jasenovcu - propaganda koja ima za cilj teritorijalno širenje i ekspanziju rasističke politike! - Svedočanstvo je ludosti industrije Holokausta da neskrivena srpska nacionalistička propaganda ogrnuta velom filma o Holokaustu, poput "Dare iz Jasenovca", može naći distribuciju van svoje rodne zemlje. Manje iznenađuje to što je film predat na razmatranje za Oskara - napisao je Vajsberg. Ove kritike oštro je za strane medije odbacio stručnjak za Holokaust Majkl Berenbaum, objasnivši da ovo nije film protiv Hrvata, već govori o zlu koji su oni počinili.

Broj žrtava u Jasenovcu!

- Na suđenju Adolfu Ajhmanu u Jerusalimu 1961. svedok optužbe Aleksandar Arnon otkrio je da je u Jasenovcu ubijeno od 600.000 do 700.000 ljudi, dok je u drugim logorskim kompleksima NDH (Jadovno, pre svega) pobijeno još nekoliko stotina hiljada.

Istoričar Menahem Šelah je u svojoj knjizi "Istorija Holokausta - Jugoslavija" rekao da je 700.000 žrtava realan broj žrtava.

Preživeli su u svojim svedočenjima rekli da broj žrtava iznosi 900.000 do milion (svedočenja Cadika Danona, Milana Duzemlića, Julija Binga).

Nacistički izvori navode 600.000-750.000

Enciklopedija Jugoslavije iz 1962, objavljena u Zagrebu, kaže da je broj žrtava 700.000.

Franjo Tuđman, u svom "Bespuću povijesne zbiljnosti", procenjuje da je broj žrtava svega 3.000-4.000.

Hrvatski izvori danas tvrde da je broj žrtava oko 83.000.

