NAPALA ME I POČELA DA LIŽE MOJE DESNO RAME! Dušan Kaličanin progovorio o neprijatnostima zbog POSLA, morao da zove POLICIJU!

Glumac Dušan Kaličanin progovorio je o širokom spektru svojih uloga i otkrio kakve su ga neprijatnosti zadesile.

foto: Kurir

- Ja sam često u svojoj karijeri igrao tako neke ljude sa margine. Igrao sam gejeve, igrao sam narkomane, igrao sam ne znam šta sve ne. Ali sam između ostalog igrao i žene što je danas retko. Često se o tome polemisalo, a ja sam se uvek pitao zašto je nekome moralnije da igra zlostavljača ili ubicu, silovatelja ili ženu? Mi često ismevamo probleme koje treba da zaštitimo i prema kojima treba da se odnosimo i o kojima treba da razgovaramo. Ljudi samo kažu: ’Ovo je fuj!’ E, to fuj je vrlo interesantno. Meni je samo stalo do toga da radim i da koliko mogu likove dočaravam i opravdam živote koji su mi dodeljeni da igram i da me potpuno ne zanima van porodice i meni bitnih ljudi šta će ko da misli. Meni je bitno šta moja devojka misli - rekao je glumac za "Mondo".

Dušan je otkrio i da se više puta susretao sa neprijatnim situacijama na ulici, da su ga napadali, a jednom je morao čak i da pozove policiju.

- Bilo je više napada, ali jedan je bio dosta ozbiljan, tu sam kontaktirao i policiju. To je nešto na granici prosjačenja i bezobrazluka. To je bilo u ulici Strahinjića Bana. Ja sam hodao sa svojim prijateljem i ta žena me je napala i počela da me liže. Počela je da liže moje desno rame i to je bio mojoj maksimum. Ja sam pozvao policiju i rekao: ‘gospodo, ja sam napadnut!’ Oni su normalno odreagovali, pitali su da li treba da pošalju hitnu pomoć. Ja sam počeo da opisujem situaciju i onda su oni malo bili između smeha i šoka. Ja sam rekao: ‘izvinite, ja ću morati sam da se odbranim’. Odbranio sam se nogom. Ljudi nisu znali da li se na ulici snima ‘Američki nindža’ šesti deo, da l’ se ja bijem sa ženom? Žena drži ćevap, harmoniku i mačku, ljudi se smeju, a ja ne verujem šta se dešava - rekao je on.

foto: Printscreen/Magazin IN

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

Kurir