NAPISAO JE STIH OLJI KAD SU SE TAJNO ZABAVLJALI, A NIKO GA NE ZNA: Rok kritičar i prijatelj otkrio DIRLJIVE REČI Đorđa Balaševića

Petar Alvirović iz grupe "Apsolutno romantično" progovorio je o smrti Đorđa Balaševića.

Naime, pevač je na Kurir televiziji u "Pulsu Srbije" ispričao sve o druženju sa pokojnim pevačem.

"Dok sam svirao u "Garavom sokaku" Đole je bio u upravi teniskog kluba, mi smo svirali. Posle smo osnovali bend i odneli Đoletu album na slušanje, tada je počelo druženje. Uradili smo ceo album, poslednji koji je uradio, "Kao rani mraz". Moj brat je komponovao melodiju "Vase Ladačkog", pa smo radili duet, zove se "Bože, bože". Đole je divan, vrlo jednostavan čovek, nije se mnogo mešao, znao je da smo i mi profesionalci. Jedva smo čekali da budemo u njegovom društvu. Mene su obrazi boleli posle druženja sa njim od smeha, imao je dobru memoriju, pamtio je sve oko sebe, znao je kako se zove moja devojka, čovek iz trafike", pričao je Petar i dodao:

"Ne mogu da izdvojim anegdotu, ali je sve bilo u dobrom raspoloženju. On je sve pričao da bude interesantno i lepo, volim ceo njegov opus."

Bogomir Mijatović, rok kritičar, imao je priliku da bude u društvu Đorđa Balaševića.

"Đole je imao najbrži hard disk, njegove dosetke su genijalne, on je mogao na svaku temu da napravi štos. Koliko je on duhovit, svo poštovanje. On ima bezbroj pesama sa skrivenim, tajnim porukama, koje znamo samo mi koji ga poznajemo. Volim stih "Svako je nekome sličan, a ti si unikat", koji je napisao Olji kada su se tajno zabavljali", izjavio je kritičar.

Večeras će biti priređena počast u Novom Sadu u čast Đorđu Balaševiću uz hor i najpoznatije hitove, pripreme su uveliko u toku. Novosađani se četiri dana unazad opraštaju od poznatog kantautora. foto: Stefan Stojanović, Dragan Kadić "Bio je dobar čovek, pesnik, kompozitor", "Pesme njegove će se zauvek slušati", "Izuzetan lik je bio, pametan i svestran, ljudi su ga obožavali, živeo je u mom komšiluku i baš je teško", "Tužno i pretužno", "Čoveka nisam poznavao, a osećam kao da je deo mene", samo su neke od izjava Novosađana.

