NOVOSAĐANI PRAVE EMOTIVNI OPROŠTAJ: Na Trgu Racije brujaće hitovi pokojnog Balaševića, sprema se događaj za pamćenje (VIDEO)

Počast u Novom Sadu Đorđu Balaševiću uz hor i najpoznatije hitove biće održana večeras, a pripreme su uveliko u toku.

Novosađani se četiri dana unazad opraštaju od poznatog kantautora, a ovaj put prave nešto što će se pamtiti.

"Bio je dobar čovek, pesnik, kompozitor", "Pesme njegove će se zauvek slušati", "Izuzetan lik je bio, pametan i svestran, ljudi su ga obožavali, živeo je u mom komšiluku i baš je teško", "Tužno i pretužno", "Čoveka nisam poznavao, a osećam kao da je deo mene", samo su neke od izjava Novosađana.

Podsetimo, rok kritičar Bogomir Mijatović otkrio je detalj života Balaševića koji niko nije znao.

"Đole je imao najbrži hard disk, njegove dosetke su genijalne, on je mogao na svaku temu da napravi štos. Koliko je on duhovit, svo poštovanje. On ima bezbroj pesama sa skrivenim, tajnim porukama, koje znamo samo mi koji ga poznajemo. Volim stih "Svako je nekome sličan, a ti si unikat", koji je napisao Olji kada su se tajno zabavljali", izjavio je kritičar u "Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

