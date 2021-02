VELIČANSTVEN OPROŠTAJ NOVOSAĐANA OD BALAŠEVIĆA! Miloš Vučević: Veliki naš Đole, hvala ti na magiji koju si pravio!

Novi Sad se večeras opraštao od svog velikog Đorđa Balaševića!

Skup je održan pod nazivom "Noć kada je Đole preplivao Dunav", a na hiljade građana se oprašta od njega.

Od Balaševića se oprostio i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

On je na Instagramu napisao da je "preplavljen emocijama" posle veličanstvenog oproštaja nas, Novosađana, od ikone ovog grada.

"Reči i note bude sećanja i prodiru u dušu. Prizvane Đoletovom muzikom, došle su uspomene, nepozvane i dugo već nepomenute i osvojile me.

Na trenutak sam opet bio onaj preplanuli klinac sa Štranda, koji po ceo letnji dan igra picige u plićaku sa svojim drugarima iz kraja. Oživeo sam one blagoslovene minute zaljubljivanja kada srce treperi dok sam moju Maju osvajao, recitujući joj Đoletove nestvarne ljubavne stihove.

Prošetao mi kroz misli i moj Dragan Danilović iz Begeča drugar iz vojske, njegove dosetke i priče, onaj neponovljivi šarm mladosti, uz koga su nam dani brže prolazili.

Prohujala je i noć kada se zemlja tresla, a nebo gorelo iznad Novog Sada, one noći kada je Varadinski most pao na dno Dunava... Ophrvala su me sećanja na te strepnje i one nesalomive nade da će i to zlo jednom proći i da će sve biti kao nekada, novosadski, polagano i opušteno.

Na posletku... veliki naš Đole... hvala ti na magiji koju si pravio, na tim notama i slovima koje si kao šarene stakliće kaledioskopa slagao onako neponovljivo i čarobno, kako si samo ti to već umeo.

Slika koju tako vidimo je božanski prelepa, tvoj majstorski potpis je tamo, negde pri dnu, a na nama je da je uramimo u svojim srcima i pokazujemo deci i unucima da nikad ne nestane..", napisao je Miloš Vučević.

