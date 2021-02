ZAVOLELI STE JE KAO BLANKICU U FILMU DARA IZ JASENOVCA Jelena Grujičić studira u LA-u i privatno izgleda POTPUNO drugačije! (FOTO)

Glumica Jelena Grujičić oduševila je publiku ulogom Blankice u filmu "Dara iz Jasenovca".

Film je prikazan premijerno na RTS-u, i od tada o njemu ne prestaje da se priča, kao ni o glumcima koji su prihvatili ovako veliki izazov.

Jedna od zapaženih uloga je i jevrejska medicinska sestra, Blankica, čiji lik tumači Jelena, koju do sada većina nije zapamtila, iako joj ovo nije prva uloga.

Sudeći po njenim fotografijama na Instagramu, osim što je talentovana za glumu, Grujičićeva dobija i pohvale na račun svog izgleda.

- Iskreno, najlepša si naša glumica - , - Prelepa si, divna, a ulogu si iznela vanserijski - Savršena si u filmu- , - Ti nemaš manu, ni kao čovek, žena, ni kao glumica -, samo su neki od brojnih komentara.

Jelena je studirala glumu na Akademiji umetnosti, u klasi profesora Nebojše Dugalića, gde je, kaže, kao najmlađa na klasi preživela "adolescentske boginje". Diplomirala je s najvišom ocenom 2017. godine sa predstavom "Bella Figura" Jasmine Reze. Pred prijemni, priznaje, nije imala tremu.

"Suludo sam hrabra osoba. Verujem i u sebe i u život i spremna sam da poništim svaki strah zarad lepote života. Nisam bila preopterećena ishodom, fokusirala sam se na san. Putovala sam sa jednim rancem 28 sati do Los Anđelesa samo da bih došla na prijemni. Trema postoji samo na nivou uzbuđenja zbog praćenja sopstvenog sna. To je osećaj radosti života", kazala je Jelena, koja je inače druga iz naše zemlje koja je prošla prijemni.

"Pre nekoliko godina Kal arts je upisala moja divna koleginica Joana Knežević. Nemojte me uzeti za reč, ali mislim da je ona prva Srpkinja koja je ikad tamo studirala", otkriva Grujičićeva i zaključuje: "Ono što me najviše ispuni i posle čega sam mirna jeste suština ovog posla - istraživanje ljudske duše. Za mene nema veće radosti nego biti tlo za rađanje čoveka, pozajmiti im svoje telo kao njihovo, svoju dušu kao njihovu, dati im glas i sprovesti ih do života".

