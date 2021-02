ANA LEČIĆ O ULOZI U FILMU DARA IZ JASENOVCA Kada sam URLALA na decu, to su bile TEŠKE SCENE! Otkrila šta im je govorila iza kamera

Glumica Ana Lečić, ćerka glumca Branislava Lečića, sjajno je odigrala u filmu "Dara iz Jasenovca" Božicu, jednu od tri nadzornice logora Stara Gradiška.

Ana je sada otkrila kako je uspela da odglumi tako tešku ulogu:

foto: Ami G Printscreen

"Priprmala sam se. Slušala sam dokumentarce o Jasenovcu i istoričare. Sama priprema je bila burnija. Sve je kliknulo kad sam došla na set. Uglavnom scene sa decom kada sam morala da urlam na njih, iza scene sam im govorila da ih volim. To su bile teške scene", rekla je Ana i dodala mnogo njih nije znalo šta se dešavalo u Jasenovcu.

"Dugo se ćutalo o tome.Da se nikad više ne ponovi", rekla je Ana u emisiji "Amidži Šou".

foto: Ami G Printscreen

- Nisam iznenađena, napadi su, nažalost, očekivani. Mislim da su najvažniji upravo taj odlazak filma u svet i pažnja koju je izazvao. Ne priča se uvek najlepše o Srbima u svetu, sad svet ima jedan film da vidi šta je naš narod preživeo pre nego što uperi prstom. Nije u interesu filma da se stvaraju novi konflikti, već da se jasno vidi dokle su ljudi spremni da idu, i koliko treba da pazimo koga slušamo i u šta verujemo, i da li to uopšte ima veze sa zdravom pameću. U filmu vidimo jedan narod, kao i mnoge druge u istoriji, koji je poverovao da je superioran u odnosu na drugi. Mislim da čovek koji stvara rasne i nacionalne podele mora da je baš odsečen od prirode, jer da nije, imao bi spoznaju da smo svi jedno. Svi smo ljudi od krvi i mesa i svi smo smrtni. To nam je i korona sad posebno naglasila. Uostalom, umara ta mržnja, ja bih stvarno volela da ljudi to osveste i da se već jednom međusobno čuvamo i uzdižemo dok smo još ovde- rekla je ona.

foto: Promo

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:53 MAMA ME JE KUPALA 5 NEDELJA: Vanja i dalje vuče TRAUME od nesreće! Oporavak trajao ŠEST meseci (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir