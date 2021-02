MILOŠ BIKOVIĆ DOBIO RUSKO DRŽAVLJANSTVO! Glumac se oglasio i otkrio: Od prvog dana se osećam PRIHVAĆENO, a sada je to i zvanično

Glumac Miloš Biković dobio je rusko državljanstvo, saopšteno je na zvaničnom portalu za pravne informacije Rusije.

- Dati državljanstvo Rusije sledećim licima:… Biković Milošu, rođenom 13. januara 1988. godine u Srbiji - navodi se u ukazu koji je potpisao predsednik Rusije Vladimir Putin.

- Više od 7 godina aktivno učestvujem u kulturnom životu Rusije. Za mene je to blagoslov i istočnik sreće. Zahvalan sam! Od prvog dana osećam se prihvaćenim u svim sferama društva, a sada je to i zvanično potpisano od strane predsednika. Za mene je to velika čast! Nastaviću da radim na zbližavanju naših naroda kroz kulturu - napisao je Biković na Instagramu.

Miloš Biković je jedan od najpoznatijih glumaca, kako u Srbiji tako i u Rusiji. Poznati su njegovi filmovi „Balkanska međa“ i „Sunčanica“, kao i serije „Montevideo, Bog te video“, „Južni vetar“, „Grand“ i „Magomajev“.

