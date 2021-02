NJEGOVA SUDBINA U DARI SLOMILA JE SRCA! ZLATAN EMOTIVAN NAKON FILMA: Bilo je mučno i zamisliti sebe pred leševima svoje porodice!

U emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, glumac Zlatan Vidović koji tumači lik Mileta Iliča, oca malene Dare, govorio je o filmu "Dara iz Jasenovca", čije je prikazivanje potreslo čitav region, a i šire.

On je na samom početku otkrio koliko je bilo teško odigrati lik oca male Dare.

"Bila je jako velika odgovornost i obaveza ljudi koji su radili na tom filmu. Bili smo svesni sa kakvim zadatkom smo se uhvatili u kostac i nadamo se da smo uspeli da opravdamo poverenje. Bilo je jako teško, jer se ti ljudi nalaze u monstuorznim okolnostima. bilo mi je tesko kao čoveka sebi da približim to da bih lakše odigrao. Ja sam odrastao u tim gradovima iz gradske upoznat sam od detinjstva sa tim dešavanjima u logorima smrti", rekao je Zlatan.

foto: Kurir Televizija

"Bilo je mučno i teško, ali i bio sam počastvovan što sam bio deo takvog projekta i koliko veliku stvar radimo", dodao je on, a ona objasnio kako je dočarao lik čoveka koji gubi porodicu.

"Izuetno teško, ja imam suprugu i ćerku i bilo je neverovatno mučno kakvi procesi u glavi se dešavaju kad zamišljam sebe da klečim nad leševima svoje porodice, bilo je potrebno jako puno koncetracije kako bi te scene bile sto verostodojnije", izjavio je on.

"Mili Ilić je upisan kao anticki heroj i on pokušava sa zadnjim atomima snage i vere da ga izdrži do kraja. Bilo je teško izaći iz toga, dugo smo snimali i nakon filma sam osetio vrstu praznine i bilo je potrebno mnogo vremena da se vratim u normalne tokove zivota. Meni je najteže bilo snimanje scena kada pronalazim leševe svoje supruge i deteta bilo je teško doci do rešenja za tu scenu", govorio je Zlatan.

foto: Kurir Televizija

Zlatan je priznao i da li očekivao toliko medijsku pažnju.

"Iskreno, nisam očekivao ovoliku medijsku pažnju i ovoliki odjek, Pre samog prikazivanja i mislim da ce se o ovom dugo pričati. Film je pogodio metu. Ljudi u mom kraju su veoma lično upoznati sa dešavanjima u Jasenovcu. Upoznati su sa pričama i tragedija i jako su emotivno doželi ovaj film, nije bilo porodice koja nije bila tog dana pored malih ekrana mislim da im je bio potreban i da se desilo u pravo vreme. Ova tema je toliko značajana i da je vreme nebitno mogao se desiti i pre i posle 10 godina, uvek bi izazvao veliku paznju", priznaje glumac.

foto: Kurir Televizija

Mnogi su komentarisali da je ovo bila propaganda, ali Zlatan to ne misli.

"Kao prvo - dva časopisa su prenela to, mislim da ta politizacija filma nije potrebna. Publika je to prepoznala nema svrhe komentarisalti u političkim varijantama, to veče će ostati mnogo, mnogo iza nas... Film nije propaganda. On je film o ljubavi, preživljavanju veri i porodici.", izjavio je Vidović.

"Ovo je definitivno najteži lik koji sam tumačio na filmu kao prvo osećao sam se počastvovan što sam izabran da igram heroja. Doživeli su lik kao heroja koji se bori za svoju proodicu. Čovek koji je spreman da spasi ono sto se moze spasiti. Shvatio sam koliko je taj posao opravdan... Da nema rata, da nema mrznje", zaključuje on.

foto: Kurir Televizija

