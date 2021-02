DARIN BRAT KOG IGRA MARKO PIPIĆ (14): Kod spomenika u Jasenovcu ljudi se slikaju nasmejani, a ne znaju da su tu ubijana deca!

Marko Pipić ima samo 14 godina, a u filmu "Dara iz Jasenovca" Predraga Gage Antonijevića sjajno je odigrao starijeg Darinog brata - Jovu Ilića. Mladi glumac za Kurir govori o svom liku, utiscima sa snimanjima, a vrlo zrelo odgovara i na pitanje zašto je ovakva tema važna.

Kako si dobio ulogu u filmu?

- U našoj školi su tražili nekoliko dečaka i devojčica za jednu ulogu u filmu. Prijavio sam se i mog oca su zvali da mu kažu da sam prošao dalje. Nisam znao o kakvom se filmu radi, tek sam saznao kad smo radili probe. Video sam da je ratni film, da nisu srećne teme i da je tužan.

Da li si se bavio glumom pre ovog filma?

- Glumio sam na priredbama u školi. Volim da zasmejavam drugare, a kažu i da dobro imitiram. Zbog toga neki kažu da je gluma baš posao za mene.

Ko ti je najviše pomogao tokom snimanja?

- Najviše mi je pomogla Sara, koja je radila kastinge, ali i Ana Stanić, koja glumi moju mamu u filmu. Sama je neke stvari uvela koje su sjajno ispale i pokazala je da je majstor za glumu.

Šta ti je bilo najteže?

- Morao sam da razmislim kakav je lik kojeg igram i shvatio sam da je to jedno dobro dete koje nesrećno strada. Nije mi bilo toliko teško da suzdržim emocije dok snimam, ali je bilo teško fizički da padnem i da se opustim dok me moj otac nosi kao leš.

Da li planiraš da nastaviš da se baviš glumom?

- Razmišljam da krenem na glumu. Pre snimanja filma za to su bile male šanse, ali kako vreme prolazi - gluma mi se sve više sviđa.

Ko je Marko privatno?

- Ja sam, inače, osoba koja se i u razgovoru sa drugima, ali i u okolnostima lako prilagođava. Volim da se šalim, ali kad se snima film i kada su kamere upaljene, tada više nema smejanja i moram da budem ozbiljan.

Koji je tvoj komentar na film i na događaje u Jasenovcu?

- Jasenovac je bio jedna grozna stvar koju naš narod ne sme da zaboravi. Film se ne bi mogao gledati kad bi se u njemu prikazivalo sve što se radilo. Pripadne mi muka od samih priča, kad čujem šta se sve dešavalo i šta su sve radili deci. Čuo sam da je Jasenovac imao jedini logor za decu. Nije dobro ni ljude odrasle, ali još je gore decu maltretirati, mučiti i ubijati. Moj komentar na film je da je ovo prava stvar koja treba da otvori ljudima oči, jer dosta ljudi ne zna šta se dešavalo - koliko je ljudi tamo umrlo. Dosta ljudi prođe pored spomenika u Jasenovcu i slikaju se kraj toga, svi su na slici nasmejani. Nemaju pojma koliko je ljudi tu umiralo i šta to predstavlja. Misle da je to nešto smešno, a to nije nimalo dobra stvar bila.

Voleo bih da sarađujem s Bikovićem S kim bi voleo da radiš i snimaš? - Voleo bih da sarađujem s Milošem Bikovićem. On je jako drag glumac i dosta sam video na Jutjubu kako je zabavan lik. S Markom Janketićem i Vukom Kostićem sam imao priliku da u neku ruku već sarađujem.

