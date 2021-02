ČUVENA KNJIŽARA PONOVO RADI: Geca Kon vraća duh starog Beograda

U Knez Mihailovoj ulici u Beogradu juče je zvanično ponovo počela s radom knjižara "Geca Kon".

Objekat je kompletno saniran i renoviran u cilju očuvanja kulturnog dobra Beograda i Srbije i u njemu se nalaze knjige svih izdavača, kao i u drugim radnjama izdavačke kuće "Službeni glasnik". Na svečanom otvaranju su prisustvovali Jelena Trivan, direktorka "Glasnika", Branislav Vukasović, direktor izdavačke kuće "Prosveta", i Svetislav Basara, knjževnik i urednik u "Službenom glasniku".

foto: Nemanja Nikolić

- "Geca Kon" je prva srpska knjižara otvorena 1901. Sam objekat je pod zaštitom države i ima dvostruku istorijsku vrednost. Vodio ju je Geca Kon, prvi srpski knjižar, koji je stradao u Holokaustu. Čovek koji je zaslužan za razvoj srpskog izdavaštva, bio je veliki mecena i veliki podržavalac srpskih književnika koji su se ovde okupljali i izdavali knjige - rekla je za Kurir Jelena Trivan.

Ona naglašava da je renoviranjem knjižari vraćen stari sjaj, ali i da su dodate i nove funkcije njenim prostorijama.

- Knjižara od danas poseduje muzejski prostor u kom su lične stvari Gece Kona, galeriju, prostor za književne tribine, tako da smo vratili duh onog starog Beograda u kome je Geca živeo i one stare Srbije u kojoj je on želeo da umre, koja je volela i slavila knjigu - kaže Trivanova i dodaje:

foto: Nemanja Nikolić

- Ovde se nalazi više od 40.000 knjiga, to je najveća knjižara, pored toga što je najstarija. Knjige se nalaze 56 metara u dužinu, a zajedno sa policama stigli bismo do Kalemegdana. Ovo je prostor za svakoga ko želi da govori o knjizi, piše, da izdaje, tako da smo dokazali poslovnu politiku da smo mi oni koji okupljaju, a ne razjedinjuju. Najveća je knjižara od Subotice do Kosovske Mitrovice koja će uspešno raditi - istakla je direktorka Trivan.

foto: Nemanja Nikolić

Kolumnista Kurira Svetislav Basara naglasio je značaj ove knjižare za jednog pisca.

- Smatraj da si postao književnik onoga dana kad tvoja priča izađe u Politici i u knjižari koja se tada zvala "Prosveta", a koja je u stvari knjižara "Geca Kon" - rekao je Basara na konferenciji. Kurir/ A. Kocić, foto: Nemanja Nikolić

Kurir