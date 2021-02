SPAKOVALI SMO SE U 15 KOFERA I KRENULI ZA BEOGRAD! Mirka Vasiljević otvoreno o novom životnom poglavlju: Kao da sam u Diznilendu!

Glumica Mirka Vasiljević će do maja meseca biti u Beogradu, a nakon toga sa decom i Vujadinom odlaze u Ljubljanu.

Mirka je na početku otkrila kakva si sa ljudima kad je razočaraju.

"Nekako jako sam ponosna što je moj krug ljudi isti i broj ljudi je isti. Birala sam kvalitetne ljude. Bogata sam što sam ih izabrala. U svakom odnosu morate da ulažete i da ste prisutni u njihovim životima. Ja sam u pola dana i noći tu za moje ljude. Ako bilo šta kome smeta ima pravo da kaže. Treba razgovarati i pričati. Za sada nikada nisam prekrižila u svom životu, i ponosna sam na to", rekla je Mirka i dodala da se sada oseća kao da je u Diznilendu.

"Ja se osećam kao da sam u Diznilednu. Došla sam sa Kipra gde smo izlazili uz sms poruku. Smeli smo da budemo 3 sata napolju, maske preko nosa. Kazne su ozbiljne, ništa nije radilo osim marketa. Selidba je bila tokom noći, to je bilo prošle nedelje. On je dobio ugovor u Ljubljani. U 8 uveče mi je rekao da krenem da se pakujem. Nisam znala šta da krenem, do 6 ujutru smo se spakovali u 15 kofera i krenuli za Beograd, sad je neko novo životno poglavlje do maja", rekla je ona u emisiji "Šok Tok".

Mirka je otvoreno pričala o početku ljubavi sa Vujadinom Savićem.

"Mi smo krenuli kao jako mladi. Imali smo iskušenja na samom početku imala sam svakodnevna sniimanja. Na samom početku smo bili udaljeni, imala sam 19 godina. Morala sam da se konsultujem sa roditeljima. Znali smo se, išli smo u slične škole, nije kao da nismo znali jedno drugo. Kad je sve to počelo, ja sam znala koliko se odricao da bi imao takvu karijeru. Nije želeo ni on mene da guši ni ja njega. Uvek imamo vremena za nas dvoje Trudimo se da to bude tako i da je to put ka uspehu", rekla je ona.

