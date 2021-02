ČUVENI GLUMAC PREMINUO POSLE DUŽE BOLESTI: Pamtićemo Ronalda Pikapa po čuvenoj ZOMBI seriji i LOLITI

Britanski glumac Ronald Pikap umro je u 80. godini posle duže bolesti, okružen porodicom. Supruga bila je uz njega u poslednjim trenucima.

- Veoma će nam nedostajati - rekao je njegov agent i potvrdio vest o smrti glumca.

foto: Profimedia

Ronald Pikap imao je karijeru ispunjenu raznovrsnim pozorišnim, filmskim i televizijskim ulogama. Među njegovim ulogama treba izdvojiti nadbiskupa kenterberijskog koga je igrao u seriji "Kruna" i Čarlsa Satona čiji je lik tumačio u seriji "Okružen mrtvima". U filmu "Lolita" glumio je Hambertovog oca u mladosti. A u "The Best Exotic Marigold Hotel" bio je Norman Kazn.

Engleski glumac je prvu ulogu odigrao 1964. u seriji "Doktor Hu". A 2012. je novinskoj agenciji "PA" rekao da mu je najdraži glumački zadatak bio Džordž Orvel u filmu iz 1983. "Crystal Spirit: Orwell On Jura". Ostaće upamćen i po ulozi u filmu "The Mission and Prince Of Persia: The Sands Of Time". Ronald Pikap nije odustao od glume ni u poznim godinama igrajući u velikim produkcijskim ostvarenjima.

U seriji "Kruna" igrao je 2016. a 2017. glumio je u filmu "Najmračniji čas", prošle godine pojavio se u hororu "End Of Term", prenosi britanski portal.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./The Sun)

BONUS VIDEO:

00:14 ANA NIKOLIĆ U NIKAD PROVOKATNIJEM IZDANJU! Pevačica se snimila u minijaturnoj haljini i dubokim čizmama, sevnula joj BUTINA!

Kurir