HOĆE LI SE KONAČNO POMIRITI GLUMAC I MANEKENKA? Bredli Kuper i Irina Šajk viđeni zajedno u Njujorku! (FOTO)

Čuveni glumac Bredli Kuper (46) i ruska manekenka Irina Šajk (35) su viđeni u Njujorku. To ne bi bilo ništa čudno jer je Njujork, pored Los Anđelesa, grad gde se poznate ličnosti mogu videti u velikom broju, što zbog privatnih stvari, a što zbog posla.

foto: Profimedia

Međutim, ono što je privuklo pažnju paparaca je to što su Bredli i Irina bili zajedno. Osim paparaco fotografija, za sada ne postoji ni jedna zvanična informacija.

Prošle godine, glumac i manekenka su nakon četiri godine odlučili da se službeno raziđu i ostanu u dobrim odnosima zbog ćerkice (4).

foto: Profimedia

- Uvek sam osećala kao da je trebalo da se rodim kao dečak. Ne znam zašto. Možda je to zato što je moj otac oduvek hteo dečaka. Kad je preminuo, mislila sam : 'S obzirom na to da sam dečak, sad je moje vreme da brinem o porodici - rekla je Irina u jednom intervjuu. Dodala je da je kasnije drugačije govorila i da sad voli što je žena, ali se seća trenutaka kada to nije volela.

Podsetimo, pre Kupera, bila je pet godina u vezi sa fudbalerom Kristijanom Ronaldom.

foto: Profimedia

