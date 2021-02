PREDRAG MIKI MANOJLOVIĆ: U našim životima samo Udba je konstanta! Glumac o koroni, Miri Furlan i Balaševiću!

Početkom marta počeće snimanje igranog filma "Trag divljači", produkcijske kuće "Režim" Nenada Pavlovića, sina našeg legendarnog Živojina Pavlovića, na čijim je književnim junacima film i baziran. Glavnu ulogu tumačiće glumac Predrag Miki Manojlović, s kojim smo se sreli u Nišu, jednom od gradova na jugu Srbije u kojima će se ovo ostvarenje ekranizovati.

Radnja je smeštena u 1979. godinu, gde njegov lik Blagoje, inače potpukovnik Uprave za državnu bezbednost (Udba), preživljava porodičnu dramu, a to otkriva ambiciozni novinar iz Beograda, koga glumi Radivoje Bukvić. Putevi im se susreću kada oni iz različitih razloga istražuju ubistvo u srpskoj varošici.

- Ne znam gde će nas odvesti ovaj izvrsni scenario. Moj lik je verovatno prvoborac. Ima dvoje dece - ćerku, koju igra Nada Šargin, i sina, kog tumači Uliks Fehmiu. Sin je šezdesetosmaš koji se razočarao i pobegao u ove planine ovde. On je 1968. godine hteo da promeni svet, ali je Tito rekao: "Deco, vi ste u pravu", a onda je počeo da hapsi. Moj lik je ta vrsta ljudi koja je hapsila. Pazite, postoje tu dve stvari, imate jednu grupu ljudi iz tog vremena, '68, koja se povukla i nestala, pobegli su od civilizacije kao moj sin u filmu, a imate i one koji su svoje "leve ideje" zamenili "desnim dolarima". Imate to u Evropskoj uniji, Ujedinjenim nacijama i slično. Tu imamo i jednu konstantu, a to je Udba. Ona je uvek "korak ispred", uvek je brža... Tako da taj čovek, koji je izašao tvrd iz rata, tvrd je i prema svojoj deci. U tom scenariju ima nečeg humanog - okarakterisao je na početku svoj lik Manojlović.

Proslavljeni glumac se osvrnuo i na kvalitet serija koje se štancaju poslednjih godina.

- Glumci danas žive pod maskama, evo je moja. Imamo jednu hiperinflaciju snimanja serija koje liče jedna na drugu, previše je serija i previše istih lica, tako da ne znamo šta gledamo. Ali mislim da će to prestati. To nije pandemijska stvar - dodaje umetnik koji je dobitnik prestižne nagrade "Istočna zvezda 2021" na 32. po redu Filmskom festivalu u Trstu, i u tu čast bio je prikazan i film "Podzemlje" iz 1995, reditelja Emira Kusturice. Tim povodom priznaje da mu je malo krivo što nagrada u Trstu nije propraćena baš adekvatno u Srbiji.

foto: ATA images Vraćanje iz zaborava Sećanje na Žiku i omaž crnom talasu Reditelj Nenad Pavlović kaže da je priču za film "Trag divljači" našao u očevim književnim delima. - Scenario za film bazirao sam na očevim književnim junacima. Rad na projektu je počet pre nekoliko godina jer sam želeo da snimim film koji bi vratio Žikino ime iz zaborava, a u kombinaciji sa davanjem omaža crnom talasu, filmskom pravcu kome je Žika pripadao - rekao je Pavlović. foto: ATA images Na čelu producentske kuće "Režim" nalazi se reditelj Miloš Avramović, autor "Južnog vetra". - Ponosan sam na to što radim s Nenadom, pogotovu što je našu kinematografiju njegov otac Žika predstavio širom sveta. Ovi krajevi oko Niša su zaista fenomenalni za snimanje. Nadam se da nećemo samo mi ovde da snimamo, nego da će se i stranci zainteresovati za sve ove predele i prirodu. Oko filma je zaista odlična ekipa - rekao je Avramović na konferenciji u Nišu, na predstavljanju filma.

- Neki su javili da sam dobitnik te nagrade koja se zove "Istočna zvezda" u Trstu, ali to je bilo to. Nije ni nagrada "Dimitrije Mitrinović" propraćena, ali iskreno, mladom glumcu su potrebne radi podsticaja i on ih želi, a kada ih dobijete, onda vam više nisu važne - priča Manojlović i kaže da umetnost ne može da promeni društvene okolnosti.

Osvrnuvši se unazad na svoju karijeru, ističe da ne može da veruje koliko je podugačak spisak svega što je radio na filmu i u pozorištu.

- Zvuči hvalisavo, ali nije, više je misteriozno. Kada pogledam zbir svega toga, pitam se: kakav ja to život živim koji je zapravo spoj mog privatnog života i scene. Kako sam sve to uspeo da uskladim? - iskren je glumac.

Na pitanje Kurira šta ga je učinilo srećnim u pandemijskoj 2020. godini, on odgovara da su to svakako porodica i deca, ali izdvaja jednu zanimljivu činjenicu.

- Od ličnih stvari, najviše me je obradovalo povrtarstvo. Na jednom malom parčetu zemlje i na visini koja nije za sadnju proizveo sam paradajz, tikvice, razne salate, luk. I nisam znao da sve to ne može da raste bez pesticida kojih nisam imao. Eto, otkrio sam povrtarstvo u prošloj godini i to me je učinilo srećnim - odgovara ovaj proslavljeni glumac.

Povodom smrti glumice Mire Furlan i muzičke veličine Đorđa Balaševića nije hteo da govori.

- To je moja privatna stvar, to ja lično doživljavam i nigde ne možete naći moje komentare povodom njihove smrti. Nisam od onih koji to komentarišu, a u stvari govore o sebi - zaključio je ovaj glumac poznat po ulogama u ostvarenjima kao što su "Otpisani", "Otac na službenom putu", "Tajvanska kanasta" i mnoga druga.

Ideje koje niko nije čuo Filmski festival u Nišu mora biti regionalni S obzirom na to da će film "Trag divljači" delom biti sniman i u Nišu, Manojlović se osvrnuo i na veliki kulturni događaj ovog grada: - Oduvek sam mislio da je Filmski festival jedinstven. Ne govorim to samo zato što smo sada u Nišu. Moje nekadašnje ideje o festivalu nikada nisu naišle na plodno tlo. Niški festival ne bi trebalo da bude srpski, nego regionalni. To bi značilo nešto sasvim drugo. Ne bih u razloge zašto to nije prihvaćeno, ali onda bismo videli Grke, Rumune, Bugare, i to bi bio bogat i veoma značajan festival u Evropi.

