NISAM SE POKAJALA ŠTO SAM SE VRATILA IZ AMERIKE Jelena Stupljanin ne žali za karijerom u Holivudu, evo šta sada kaže o SVOM ŽIVOTU

Glumica Jelena Stupljanin u Njujorku je pohađala Li Strazbeg akademiju u kojoj su svoje talente brusile i slavne holivudske zvezde,

Ipak, posle 11 godina u Americi , rešila je da prekine američku avanturu, sada vešto balansira između obaveza oko domaćih i stranih serija i prilogađava se uslovima koje zadaje situacija sa korona virusom.

Ona je sada govorila o svojoj glumačkoj karijeri i životu, te je otkrila koliko su se njeni snovi i ideje ostvarili.

- Iskreno, nikada nisam na svoj glumački poziv gledala kao na karijeru, čak i kad sam živela u Americi, moj izbor je bio da ostanem u Njujorku, gde sam se bavila pozorištem, što mi je više prijalo, nego da odem u Los Anđeles, u centar filmske industrije. Oduvek su me zanimali ljudi sa kojima provodim vreme, sa kojima radim i družim se. To me je čak i koštalo "neke slave" jer sam otišla u Ameriku, iako sam ovde imala dosta posla, da bih videla neki "novi svet", usavršavala se u uglednojškoli, upoznala drugu kulturu. Iako sam u Americi počela dosta da radim u pozorištu I imala neka lepa filmska i TV iskustva, kada sam shvatila da mi, ipak, kvalitet života koji Amerika pruža nezavisnim umetnicima ne prija, vratila sam se ovde, i nisam se zbog toga pokajala - rekla je ona i dodala:

-Moj život nije samo gluma, ali je definitivno, na lep način, ",ograničen" poslom kojim se bavim. Glumac mora da vodi računa o sebi, na razne načine, da bude okrenut umetnosti, da čuva kulturu sebi, da prati šta se na tom polju dešava i kod nas i u svetu. U tom smislu moj život je veoma podržan glumom, ali uprkos tome ili možda baš zbog toga nisam opsednuta svojim ulogama, već ih puštam da prođu kroz mene, a onda ostavim mesto za likove koji će doći - rekla je Jelena Stupljanin.

Kurir.rs/I.B/TV revija

