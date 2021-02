MAMA TI JE BILA DOBRA RIBA, ALI TI SI BOLJA! Mlada glumica izgleda kao BOMBA u kupaćem, a malo ko zna čija je ĆERKA! FOTO

Teodora Bjelica, ćerka je glumice Gordane Bjelica koju mnogi znaju kao Bebu iz “Srećnih ljudi”. Mlada Teodora krenula je majčinim stopama, a pored talenta za glumu, ona privlači i veliku pažnju atraktivnim izgledom.

Veliku pažnju je privukla u seriji “Južni vetar”, gde je imala jednu eksplicitnu scenu. Ona je sada otkrila da li sebe smatra "dobrom ribom", a onda se prisetila rečenice koju joj je uputila starija koleginica Jelisaveta Seka Sablić.

“Imala sam tu priliku i čast da radim sa Jelisavetom Sekom Sablić. Tako da, ja ne znam šta drugo da kažem osim hvala ti Bože, bukvalno. Žena prosto puna energije, puna nekih šala, dosetki. Ona je meni rekla: ’Onaj pravi se uvek ispostavi krivim. Zaljubiti se, ma to je pakao!’ To je ona rekla u svom stilu meni. Još mi kaže: ’Jaoj mala, znam ti mamu, radile smo zajedno. Pa vidi, tvoja mama je bila dobra riba, al’ ti? Nemoj, nemoj da se uopšte za te momke. Ma kakvi, samo nek’ oni tebe jure!’ To je bio njen savet.”

Teodora je priznala da nema problem da se slika u kupaćem kostimu, jer se bavila manekenstvom, ali da se trudi da na društvene mreže ne kači provokativne fotke.

“Ima komentara od mojih drugarica: ’Goriš, prelepa’ itd. Nemam baš puno fotografija u kupaćem kostimu na profilu. Mislim da nemam, nisam dugo proveravala. Radila sam kao model deset godina, tako da imam dosta i poloraida u donjem vešu, kupaćem kostimu i to je to’’.

