NIKADA NISAM BILA NA MORU! Mala Dara ponovo RASTUŽILA SVE, nakon posete Crnoj Gori otkrila svoju VELIKU ŽELJU!

Devojčica Biljana Čekić osvojila je srca publike glavnom ulogom u filmu "Dara iz Jasenovca" o kojem ne prestaje da se priča.

Ona je rasplakala Srbiju potresnim scenama iz ustaškog logora, a nakon prikazivanja filma interesovanje o Biljani nije prestalo.

Pored toga što je dobila brojne pohvale, mnogi su se ponudili i da joj pomognu, što se tiče glume, ali i života.

Ona je pre dva dana posetila Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i poklonila se na grobu blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, a sada je otkrila da nikada nije bila na moru i da joj je ovo bio prvi put da poseti Crnu Goru.

"Super sam. Crna Gora je prelepa i svi su nas lepo ugostili, baš je bilo lepo. Velika mi je želja da odem na more. Nikad nisam bila na moru, bili smo do mora ali se nismo kupali zbog vremena. Bili smo u Budvi i prelepa je. Nadam se da ću ove godine otići na more", počela je Biljana.

Na pitanje da li je sada mnogi zovu Dara, a ne po imenu, ona je odgovorila:

"Više me zovu Dara nego Bilja. Prihvatila sam to novo ime. Sve je nestvarno i dalje ne shvatam šta se dešava", kaže devojčica i otkriva kako je izgledao njen život pre snimanja.

"Idem u školu, igram se, idem kod drugara. Sasvim običan život. Brat i sestra su ponosni na mene, sve reakcije su pozitivine. Dobijam čestitke i svima sam mnogo zahvalna".

Ona je otkrila i da je dobila stipendiju za školovanje i ističe da je veoma zahvalna zbog toga.

"Tako je, dobila sam stipendiju za školovanje. Svima sam mnogo zahvalna šta su uradili za mene, ne znam da izdvojim nešto jer su svi tu bili za mene. Ta stipendija mi mnogo znači. Zahvalna sam do neba".

Biljana je otkrila da je i pre snimanja filma o Jasenovcu znala detalje iz logora, ali da joj nisu pričali o mučnim scenama.

"Učili smo u školi u Jasenovcu, i pričala mi je porodica. Prabaka je bila tamo, i još neki rođaci bliži. Nisam znala sve o Jasenovcu, nisam znala ono najgore, kako su mučili te ljude i ubijali, ubijali i decu. Posle filma smo počeli više da pričamo o tome. Prestrašno je. Za mene je bilo tako teško, ali znaš da se nekad to dešavalo i uhvati te jeza", zaključila je ona u "Jutru" na Prvoj.

