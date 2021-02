TATJANA KECMAN UPUTILA OŠTRU KRITIKU SVIMA KOJI NISU GLEDALI DARU: Ne razumem ONE koji neće da pogledaju TEŽAK film!

Gošće popularne emisije "Sceniranje" bile su glumice i scenaristkinja filma "Dara iz Jasenovca" koji je podigao veliku prašinu kako u Srbiji, tako i u regionu.

O tome da li su imale problem i nedoumicu oko toga da li prihvate ulogu.

- Zabraniti jednom narodu da ispriča svoju priču je kao produžena ruka tih istih zločinaca. Sa druge strane nadovezala bih se na ono što je Jelena rekla, takođe je važno, prosto da vide ljudi do kakve tragedije može dovesti zrno zla koje je posejano. Ceniti nekog po tome kako se krsti, koju boju kože ima, to je sumanuto. Može dovesti do tragedije o kojoj pričamo večeras. Takve priče moraju da se pričaju i zato je važno o tome pričati. Ja sam čula nekoliko ljudi koji su rekli kako im je preteško da gledaju tu. Meni je iskreno teško da gledam glup film, ne razumem ljude koji ne žele da pogledaju teške filmove -kaže Tatjana Kecman.

foto: Kurir

Da li ste u nekom momentu preispitivali odluku da glumite u ovom filmu.

- Ne, ja sam joj se jako obradovala i nadala - kaže Tatjana.

Ni Ana Lečić nije imala nedoumice oko toga da li da prihvati ulogu ili ne.

- Kada sam došla na kasting kod Sare nisam bila zadovoljna kako sam uradila, ali sam izašla i rekla sam joj šta god da bude, drago mi je da se film o Jasenovcu snima. Nadala sam se da će biti što bolje obrađeno. Što se tiče same uloge, bila sam jako zadovoljna kada sa m je dobila, ali samu procesu iščekivanja odgovora da li sam dobila rekla sebi da b mi bilo drago da je dobijem, ali bi mi isto toliko bilo drago da je ne dobijem, jer znam koliko sam emotivna - priča Ana i dodaje da joj je svako vraćanje iz uloge bilo jako mučno.

foto: Kurir Televizija

- Preporučila bih prvo da ljudi pogledaju film, s obzirom na to da su se ti navodi pojavili mnogo pre filma. Negde sam i ponosna, jer sve te optužbe su donele ono što je preko potrebno, da se ovaj film gleda i da se priča o njemu. Sve konstruktivne kritike koje se bave filmskim jezikom sa najvećom radošću ću pogledati i pročitati. Čovek treba da uči. Ovaj film nije anti-hrvatski, imamo hrvate koji spašavaju srbe. Mnogo toga će biti još više u seriji jer mnogo toga nije moglo da uđe u film. Film nije anti-hrvatski ali jeste anti-ustaški, ako je to propaganda, onda sam ja propagandista", rekla je Nataša Drakulić.

Do kada će ovaj film da intrigira svet?

"Neka ljude intrigira do sudnjeg dana, samo ako će gledati taj film, pričati i učiti o tome. To je sve puka istorija. Naš film jeste fikcija bazirana na istorijskim činjenicama. Dobro je da postoji polemika, bilo bi loše da ne postoji. Mnogi pričaju da nije dovoljno prikazano, a zamislite da smo napravili scenu sa muzičkim stolicama sa decom, kao što se realno dešavalo. Postoje tuge koje ne možete gledati i treba im naći neku meru. Mislim da je Gaga uspeo sa ovim filmom da pronađe pravu meru", rekla je Nataša.

foto: Printscreen/Kurir televizija

