BOG NAS JE POGLEDAO! MALA DARA NIJE IMALA ISKUSTVA: Nataša Drakulić u Sceniranju otkrila DETALJE iz filma koji je napravio BUM

Film "Dara iz Jasenovca" osvojio je ljude, a o potresnim scenama se i dalje priča.

Glumice Ana Lečić, Tatjana Kecman i scenarista Nataša Drakulić o ovom ostvarenju govorile su u "Sceniranju" na Kurir televiziji.

foto: Printscreen/Kurir televizija

"Kamo sreće da se ranije uzburkala javnost, da je ovaj film ili film na ovu tematiku snimljen mnogo godina ranije. Lično sam mnogo potrešena, dobila sam neki 7000 poruka, a uspela sam tri da vidim. Mnogo poziva koji su me raznosili od plakanja. Te noći cela moja porodica nije spavala – na kraju sam morala da ih tešim. Svi ovi komentari mi mnogo znače i čim uhvatim malo vremena želim da odgovorim svakom čoveku ponaosob. Srećna sam zbog rekacija, jer upravo to ovaj film treba da nas nauči da pričamo o tome što se dešavalo u Jasenovcu, a tamo je bilo mnogo većih užasa od onih koji su prikazani u filmu", pričala je Nataša, pa se Ana Lečić nadovezala:

foto: Kurir Televizija

"Stvarno se trudim da ne čitam, da se ne prljam time i da ne kvarim utisak baš svake osobe, to nije moguće ispratiti. Ono što je meni dikretno stizalo su stvarno pohvale, nema koga je film ostavio ravnodušnim. Čini mi se da je utisak da su stvarno ljudi duboko potrešeni, a to je emocija koja i treba da se izazove kod ljudi. Divno mi je što smo uspeli da prebacimo i dočaramo to donekle. Naravno da su komentari da nije ni upola kao što je stvarno bilo, ali ja mislim da se predstavilo onako kako je zapravo bilo i što smo mi gledali u dokumentarcima, šta smo istraživali, pošto se nije mnogo učilo o tome u školama. Bila je poenta da film ipak bude gledljiv i mislim da je dobro što se ta priča malo ulbažila, jer je ipak većina ljudi uspela da pogleda do kraja."

"Zatrpani smo porukama, takođe nisam uspela svima da se zahvalim, ali je bilo nemoguće svima na čestitkama. Meni ljudi nisu pisali da nisu izdržali na pola, uglavnom su oduševljeno. Ono što je najvažnije po meni za ovaj film je da je ta emocija - priča ove devojčice ovde, prešla rampu apsolutno", izjavila je Tatjana Kecman.

foto: Printscreen/Kurir televizija

Nataša, Tatjana i Ana otkrile su i kako je mlada Biljana Čekić (13) dobila ulogu male Dare.

"Kastingom. Scenaristi se time ne bave, to je zasluga reditelja Gage Antonijevića i naše kasting direktorke Sare. Krenuli su od osnovnih škola, uz veliku podršku Tike Stanića koji je poreklom iz tih krajeva. Bio je javni poziv ko želi da se prijavi i ona se prijavila, hvala Bogu. Sjajno mi je što ona nema nikakvog glumačkog iskustva, ni jedno dete u našem filmu ga nema. To je valjda kada je nešto urođeno, naturalno i oni su svi tako sjajni. Danima sam ih ja ganjala po Somboru svaki dan, da ne govore: 'Dobar dan' svakome na ulici. Predivna deca, čistih duša i energija, koji su se posle u pauzama snimanja igraju na livadama. Bog nas je pogledao", rekla je Nataša.

foto: Kurir Televizija

"Bilo je trenutaka kada se ponavljalo iz raznih razloga. Manje-više smo se svi trudili da dođemo spremni na set, jer mislim da je ta borba išla ranije. Znala sam da ako dođem na set sa emocijom da neću ništa uraditi. Trudila sam se da budem što objektivnija i hladnokrvnija u odnosu na sve to, pa kasnije da se isplačem. Mi smo i pričali o tome da ne može da vam se ne uveče neki strah u kosti taj ceo prizor i logor je jeziv. Konkretno jedna od težih scena je ova sa pucanjem generalno nas taj dan ni vremenske okolnosti nisu služile, par dana nikako da snimimo tu scenu jer je padala kiša. Tog dana je samo stala kiša i mi smo brzo izašli da snimimo. Kako smo probali to tako na brzinu jer nismo imali mnogo priprema, pošto ja držim pravi pištolj i lažne metke, to meni Blankica, koju igra Jelena Grujičič, mora da mi izbije pištolj kako bi spasila Daru i u momentu ponavljanja kada je udarila joj je naprsao zglob i to je bio prelom. Čak i pored te povrede je ona htela da nastavimo sa snimanjem. Toliko smo svi bili posvećeni. Ja nju potpuno razumem, ali hvala Bogu da je doktor sa seta rekao da odmah ide u bolnicu. Na kraju je sa gipsom završila svoj poslednji dan. Ima dosta stvari koje tu mogu da krenu neplanirano, ali mislim da je poslednji dan bio neki takav incident i ona se posle toga brzo oporavila", izjavila je glumica.

foto: Printscreen/Kurir televizija

