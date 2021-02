DARA I NJEN OTAC U FILMU U SCENIRANJU! PODELILI UTISKE: Želeo sam da moj lik dobije IZMUČENI izraz, da mu se samo vide OČI I KOSTI

Biljana Čekić koja glumi Daru u filmu "Dara iz Jasenovca" javila se u "Sceniranju" na Kurir televiziji i opisala svoje iskustvo u radu na ovom ostvarenju.

Biljana je sama priznala da nije očekivala ovakav uspeh, a potom se javio i njen otac Radovan koji je i sam oduševljen Biljaninim talentom.

"Iskreno nisam očekivala ovoliki uspeh. Nisam očekivala da će ovoliko ljudi pričati o ovom filmu, jednostavno je nestvarno i dalje. Mislim da je ovo tek počelo i da će se o njemu i dalje pričati. Mnogo mi je drago što smo napokon u subotu videli film, što su ga mnogi ljudi videli i što su saznali pravu istinu jer većina ljudi nije znala šta je Jasenovac. Gledaš i ne veruješ, jer znaš da se sve ovo dešavalo nekad i stvarno se naježiš. Učila sam tekst pre scena i bilo ga je dosta lako zapamtiti. Cela ekipa se trudila da mi pomogne na sve načine i na tome sam mnogo zahvalna. Stvarno nikoga ne bih izdvajala. Emotivno teške scene su mi bile one sa mlađim bratom. Neću zaboraviti sam film, celu ekipu koja je uvek bila tu uz mene i mislim da bez njih ništa ne bismo mogli. Svi su ponosni, gledali su naravno film, zadovoljni su. Svi mi kažu da treba da nastavim da se bavim glumom. Uglavnom su rekacije pozitivne, svima sam zahvalna na prelepim čestitkama. Nameravam upisati Fakultet dramskih umetnosti, a za srednju ne znam još. Vidimo se u budućnosti na nekom novom filmu, seriji. Nadam se da ću u tome uspeti", rekla je Biljana.

"Srećan sam što je moja ćerka Biljana iznela glavnu ulogu i što je iznela sav teret filma na svojim leđima. Tačno je da je moja porodica, od moje bake i bliskih rođaka stradalo u tom logoru. Ovaj film je mnogo važan za naš kraj, pogotovo za ovo mesto gde mi trenutno boravimo i živimo. Zasluga za njenu ulogu u ovom filmu je dar od Boga. Talentovana je, znala je neke priče po malo, učila je nešto iz škole, ali je najviše saznala kroz film o Jasenovcu. Ponosan sam, srećan. Porodica, prijatelji, komšije, svi redom koji nas poznaju i širom sveta, svi se javljaju, čestitaju i presrećni su. Javljaju se ljudi da nagrade Bilju kao talenta, za njen trud", izjavio je otac mlade glumice.

Tatjana Kecman otkrila je koliki je bio izazov raditi sa decom koja nisu profesionalni glumci.

"Oni su bili neverovatni. Ja to non stop ponavljam da su oni za mene najveći utisak. To su dečica dovedena iz sela kod Kozare, koja u pozorištu verovatno nisu bili. Možda su imali neku dramsku sekciju. Oni su deca, ali kada krene posao i kada je akcija, nevernovatno kakva odgovornost, kakva bistrina, profesionalizam. Ni jedno dete nije zakukalno, neverovatni su. Mi nismo naviknuti na takvu decu, a o talentima neću ni da pričam", rekla je glumica.

"To je verovatno bio i najlepši deo snimanja. Mislim da su nas oni negde i spasili u toj celoj težini, kada imate momenat kada se kače „stop“ i kada tu imate decu koja su deca. Većina ljudi misli da je Bilja uvek tako ozbiljna, jer ne mogu da veruju kako igra. Ja im objašnjavam da je ona dete kao i sva druga deca, da voli da se igra. Ne mogu da pojmim da neko toliko mlad, uključujući svu decu, da tako razumeju temu i svoj zadatak. Od njih stvarno treba učiti. To je nešto čisto i tu nema glume, oni to žive, osećaju. Definitivno su mi oni pomogli da se psihički sačuvam na snimanju, jer u jednom momentu kada kreneš da se igraš sa njima, potpuno zaboraviš gde si i šta radiš", dodala je Ana Lečić.

Zlatan Vidović glumi oca male Dare. On je ispričao sve o izazovu i pripremanju za svoj lik.

"Najteže je bilo ući u te monstruozne okolnosti na koje je moj lik nailazio, jer glumiti lika koji svaki dan radi na iskopavanju lešenja i koji živi sa strepnjom da tu ne nađe svoje najbliže, to je situacija koju ne bih poželeo nikome da se dogodi. To su stvari koje nisu pojmljive ljudskom mozgu. Kada sam se spremao za ulogu i radio taj lik, bilo mi je potrebno mnogo vremena da otključam u sebi te slojeve, da bih što istinitije i iskrenije prikazao svog lika. Isto tako mi je bilo potrebno, čak i više, da izađem iz svega toga. Ljudi su u velikom broju gledali ovaj film i jako su ga lično doživeli. Što je najlepše od svega, ljudi su posle ovog filma poželeli da zagrle svoje bližnje, svoju porodicu. Ovaj film je doprineo tome da shvatimo značaj porodice i to je meni najznačajnije od svega. Tu noć su svi bili zajedno kraj ekrana i to se odavno nije desilo. Ovaj film je velika stvar. Kako je krenulo snimanje prestao sam da jedem, od početka do kraja snimanja sam živeo na nekim bobicama i semenkama, nisam uopšte jeo. Želeo sam da moj lik dobije što izmučeniji izraz, da mu samo oči ostanu. Mile Ilić je jedan heroj, borac, čovek koji je zadnjim atomima snage pokušao spasiti ono što se spasiti može od svoje porodice. Za svoju ulogu sam smršao između 10 i 15 kilograma. Mislim da ovaj film treba posmatrati kao umetničko delo", rekao je glumac.

