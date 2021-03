AKO NE UMREM OD TUGE, SVEJEDNO MI JE OD ČEGA ĆU: Tanja Bošković iskreno o problemu koji je muči

Tanja Bošković se u poslednjem intervjuu osvrnula na to što prethodna dva leta nije mogla da provede u svom voljenom Herceg Novom.

- Gotovo svakog leta sam tamo, ali pretprošlog nisam bila jer mi je tada, nažalost, tata umirao, a ovog prošlog me nisu pustili da uđem u Crnu Goru zbog pandemije korona virusa - ispričala je glumica.

- Užasno sam ljuta zbog toga. Nervira me čitav narativ koji se stvorio oko virusa. Znate, ako ne umrem od tuge, onda mi je svejedno od čega sam umrla. Kažu: "Prestanite da pušite i živećete pet godina duže", baš me briga! Ako se budem lišila svega što će mi navodno skratiti život, onda šta će mi ta ljuštura koja samo opslužuje moje ludilo, onda to više nisam ja - dodala je Tanja.

foto: Printscreen, Među nama

