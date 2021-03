LJUBAVNA PRIČA GLUMAČKOG PARA S NAJTUŽNIJIM KRAJEM! Sin im ostao siroče u 13. godini, PARALIZA, SRČANI UDAR I RAK PLUĆA

Američki glumac, režiser i scenarista Kristofer Riv koji je ostao upamćen po ulozi Supermena, preminuo je 2004. godine od srčanog udara. Prethodno je godinama bio paralizovan usled povrede kičme nakon pada sa konja u takmičenju u jahanju 1995. Dve godine nakon njegove smrti, preminula je i njegova žena, glumica Dejna Riv.

Kristofer, koji se proslaviio ulogom Supermena, primetio je svoju koleginicu na sceni kada je imala 26 godina, a on 35.

"Bila sam deo kasnonoćnog kabareta gde su glumci nastupali. Pevala sam 'The Music That Makes Me Dance', a kad sam sišla s pozornice, prijateljica koja je sedela pored Kristofera mi je rekla: 'Sada znam definiciju munje'", ispričala je Dejna.

Iako se glumac zaljubio u nju na prvi pogled, malo je vremena trebalo da je osvoji i šarmira. Potrajalo je dok par nije izgovorio sudbonosno da, a Dejna je bila ta koja je veoma želela da razmene bračne zavete. Kristofer nije verovao u brak. Porodice su im bile sušta suprotnost! Njegovi roditelji su se razveli, a zatim ponovo venčali, nakon čega su dobili još dece. Sa druge strane, Dejnini roditelji su bili u braku 45 godina.

"Rekla mu je da je najbolje da raskinu. On je dobio i molio je da mu dozvoli da ide na terapiju kako bi se rešio svog straha od braka", ispričao je Kristofer Anderson koji je o ovom paru napisao knjigu "Negde u raju".

Ubrzo je Dejna zatrudnela i nakon srećnih vesti da će postati roditelji, par je svoju četvorogodišnju vezu krunisao brakom 1992. godine. Sina Vilijama su dobili u junu iste godine. Međutim, samo tri godine kasnije, par se suočio sa velikom tragedijom.

Naime, glumac je bio veliki ljubitelj jahanja. Ljubav prema konjima rodila se 80-ih kada je za potrebe filma o Ani Karenjini morao da savlada jahanje. Međutim, počeo je u slobodno vreme sa jahanjem, pa je učestovao i na takmičenjima, a 27. maja 1995. takmičenje u Virdžiniji bilo je kobno za glumca.

Naime, njegov konj Buk naglo je stao pred jednom od prepreka i zbacio ga sa sedla, a on je udario glavom o tlo. Kaciga je sprečila povredu mozga, ali je pukla kičmena moždina. Lekari su sa metalnom šipkom od titana povezali glumčevu lobanju sa ostatkom tela i glumac je ostao paralizovan od vrata naniže, a bez aparata nije mogao da diše. Ostao je u invalidskim kolicima.

Kada se probudio iz nesvesti nakon stravične nesreće, nije želeo da nastavi dalje sa životom.

"Pomislio sam da možda moj život nije vredan tuđe muke. Možda bi trebalo da napustim ovaj svet. Ali onda mi je Dejna rekla: 'Ti si još ti i ja te volim'", ispričao je glumac 1995. godine.

Bilo mu je teško jer je on bio tip čoveka koji je znao renije da ustane ujutro i spontano odluči da leti avionom ili igra tenis. Ali posle nesreće, više ništa nije mogao osetiti, a ni pomerati se. Anderson je takođe u knjizi o Dejni i Krostoferu otkrio da i je glumica uspela da nagovori svog voljenog da nastavi sa životom, predloživši mu jedan dogovor.

"Izdrži barem dve godine i ako se i nakon toga budeš osećao ovako, razmotrićemo opet tvoju želju", obećala mu je. Par je našao novu svrhu u humanitarnom radu i javnom isticanju imena svih osoba koje se suočavaju s invaliditetom.

Skupljali su donacije za pronalazak leka za paralizu i Kristofer je jednom rekao da je naučio još više da ceni trenutke sa svojom suprugom, ali i sinom.

Glumac je preminuo 10. novembra 2004. od srčanog udara u 53. godini života. Dve godine kasnije, 6. marta 2006. Dejna je umrla od raka pluća nekoliko dana pre 45. rođendana. Tako je njihov sin Vilijam u 13. godini ostao siroče.

Danas 28-godišnjak, sin pokojnog glumačkog para krenuo je njihovim stopama. Glumio je u nekoliko serija i filmova, ali nije ostvario neku zapaženu ulogu. Radi kao reporter za američku televiziju ABC. Ima polubrata, filmskog producenta Metjua (41) i polusestru Aleksandru (37), koje je njegov pokojni otac dobio s bivšom partnerkom Gae Ekston.

Nakon smrti roditelja, Vilijam je nastavio da vodi humanitarnu fondaciju "Kristofer i Dejna Riv" koja je posvećena istraživanju povreda kičme i poboljšanju života pojedinaca i porodice koje se suočavaju s paralizom.

