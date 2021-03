GLUMICA U 7 DECENIJI SE ODVAŽILA DA POKAŽE DEKOLTE: Svi oduševljeni kako DOBRO izgleda Džejmi Li Kertis

Američka glumica Džejmi Li Kertis (62) bila je jedna od retkih zvezda koja se uživo pojavila na dodeli Zlatnih globusa jer je ove godine bilo nešto drugačije izdanje.

Deo pozvanih je ovogodišnju ceremoniju pratio iz udobnosti svog doma, a deo je došao na crveni tepih. Dodela prestižnih glumačkih nagrada odvijala se u Rainbow Roomu u Njujorku i u hotelu Beverli Hilton u Los Anđelesu, a Džejmi je bila jedna od prezentera. Na dodelu je došla u glamuroznoj žutoj haljini, ispod koje nije nosila brushalter. Haljina ima duboki dekolte pa je njen odvažni stajling privukao veliku pažnju.

foto: Profimedia

Džejmi je nedavno progovorila kako se s 40 godina odrekla alkohola, koji je ranije često znala da kombinuje sa lekovima.

- Pre dugo vremena u jednoj dalekoj, dalekoj galaksiji bila sam mlada zvezda u ratu sa sobom. Tada to još nisam znala. Držala sam to skriveno. Bila sam bolesna koliko i moje tajne. Uz Božju milost i podršku mnogih ljudi koji su me razumeli uspela sam ostati trezna. Jedan po jedan dan, već pune 22 godine - pohvalila se glumica.

foto: Profimedia

Kurir