UMALO IZGUBIO GLAVU U PUCNJAVI, A SADA SE OGLASIO IZ BOLNICE! Šetač pasa Ledi Gage objavio sliku i otkrio kako se oseća! FOTO

Šetač pasa pevačice Ledi Gage, Rajan Fišer povređen je u pucnjavi tokom šetnje njenih ljubimaca, i tom prilikom zadobio je teške povrede.

On se sada oglasio iz bolnice i otkrio u kakvom je zdravstvenom stanju.

Fišer je svima onima koji su se zbrinuli za njegovo zdravlje objasnio da se polako oporavlja, a potom se obratio i Ledi Gagi i istakao da jedva čeka druženje sa njenim ljubimcima.

– Još uvek se oporavljam od bliskog poziva sa smrću i čuvam se (uglavnom, mislim da sam čovek) od rastuće medijske priče. Kasnije ću pisati i reći više, ali zahvalnost za svu ljubav koju osećam sa ove planete je neizmerna i intenzivna. Hvala Vam. Zahvalan što su pažnja i usredsređenost policije bili dovoljni da se Koi i Gustav vrate na sigurno, i znam da su posvećeni dovođenju ovih zločinaca pred lice pravde. Cenim ono što radite. Svim mojim prijateljima i porodici koji su plakali sa mnom i možda se čak i nasmejali jednoj ili dve moje morbidne šale pored mene ili preko ekrana – Volim vas. Hvala vam što ste me držali prisebnim više nego ikad. A moja mama i brat su doleteli ovde da budu sa mnom …. srećan rođendan Šone! Volim vas oboje svim srcem – napisao je Fišer i dodao:

– Kad vidim kako lica pasa sijaju dok izgovarite moje, to me motiviše da nastavim da se igram sa njima kada se vidimo ponovo. Sve vas volim! Zahvaljujem se zdravstvenim radnicima: Bukvalno ste mi spasili život i pomogli mi da šetam bebe, ne mogu vam dovoljno zahvaliti. A mojoj porodici i Lejdi Gagi: Vaše bebe su se vratile, a porodica je na okupu… uspeli smo! Tokom cele ove krize pokazali ste toliko podrške i meni i mojoj porodici. Ali vaša podrška kao prijatelja, uprkos vašem traumatičnom gubitku dece, bila je nepokolebljiva. Volim te i hvala ti. . I sada? Treba još mnogo isceljenja da se desi, ali radujem se budućnosti i trenutku kada me bombarduju poljupci i lizanja (a možda čak i mokraća od uzbuđenja) od Azije, Koija i Gustava – napisao je Rajan u objavi iz bolničke postelje.

