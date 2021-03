SLUČAJNO ZAVOLEO GLUMU! Hteo je da bude BAŠTOVAN, ali je postao POPULARAN! Sada ga svi ZNAJU iz HIT domaćih serija KURIR TELEVIZIJA

Većina glumaca pauze između snimanja filmova i serija koristi za odmor. Glumac Đorđe Dragićević kojem imamo prilike trenutno da gledamo u nekoliko aktuelnih televizijskih projekata, baterije za nove radne zadatke puni na zanimljiv način. Bavi se i baštovanstvom, i ta ljubav dugo traje.

- Pa datira još od pre srednje škole. Meni je bila ideja kada sam upisivao školu za unutrašnju dekoraciju, pejzažnu arhitekturu i obradu drveta, kako se onda zvala jeste upravo ovaj predeo u kojem odrastao, gde sam bio vezan za prirodu, reku. Tako da ta ljubav je kasnije prerasla i u jednu vrstu zanata – kaže glumac.

Pored toga što je vrstan glumac, vešt baštovan, on je i omiljeni komšija. Bašta nadomak zgrade u kojoj je odrastao, nekoliko puta ponela je titulu najlepše uređene bašte u Beogradu.

- Ova bašta koju sada vidite iza mene je bašta mog komšiluka koju ja često održavam i priskačem u pomoć, tu je naravno i moja draga komšinica Ljilja sa kojom ovde imam operativno saradnju pomažem joj da ova bašta izgleda ovako a pamtim je iz detinjstva.

Ljubav i lepota su pokretač za sve, tako je i u ovom slučaju.

- Ako hoćete da uradite nešto lepo morate to prvo da pronađete u sebi. Naravno da tu postoje komšije takođe poštuju ovakvu vrstu urbanističke gradske da kažem tako i naravno da se svi mi uključujemo ko voli da se bavi ovim poslom ko voli da mu bude lepo ispred zgrade – navodi Đorđe.

Posle srednje škole otišao je u Vojksu. Upravo tamo, zahvaljujući recitatorkom takmičenju javila se ljubav prema glumi i daskama koje život znače. Po dolasku iz Vojske priključuje se teatru Levo.

- I tu počinju moji ozbiljniji pristupi glumi kroz razne predstave, masterklasove i ja tu počinjem da se negde sve više i više da kažem inficiram tom umetnošću.

Pre upisa akademije glumom se bavio godinama, što je dokaz da za neke stvari nikada nije kasno.

-Akademija je došla kasnije u mom slučaju pošto sam ja akademiju upisao sa 26 godina što mislim nije kasno za muškarca ali sam ja to toliko želeo tako da sam se onda i spremao za glumu kod Nade Blam, ona me je spermala. Izasao sam dva puta prvi put me Vlada Jeftović nije primio, nego sam tek kasnije iz drugog navrata uspeo da se upišem na akademiju lepih umetnosti.

U karijeri Đorđa Dragićevića smenjivale su se razne zapažene filmske i serijske uloge, međutim baštovan na filmu još nije bio. Bilo bi zanimljivo nekog ko se bavi baštovanstvom videti kako će to i da od glumi ili će biti samo ono što jeste, i glumac i baštovan.

