ALEKSANDAR ĐURICA, UBICA IZ HIT SERIJE: Zahvalno je igrati dvostruke uloge, samo je to trebalo dobro sakriti! NJEMU JE TO USPELO

Glumac Aleksandar Đurica maestralno je odigrao jednog od najzapaženijih i najmisterioznijih likova prve sezone serije "Tajna vinove loze" - Verinog supruga Nenada i misterioznog monaha Ilariona.

Veliko finale telenovele na Superstar TV ostavilo je mnoga pitanja otvorena, a na početku razgovora za Kurir Đurica nam je otkrio utiske sa samog snimanja:

- Mi smo seriju snimali prošle godine u doba korone, a ja sam imao tu sreću da najviše svojih scena snimam u samom manastiru Tresije, na Kosmaju. Iz tog razloga, bilo je vrlo opušteno i imali smo dovoljno vremena da to uradimo kako valja. Nadam se da je i finalni rezultat bio takav.

foto: Rts Printscreen

Kako gledate na likove koje ste predstavili publici, prvenstveno na ulogu monaha? Da li ste se posebno spremali za karakterističan lik i način života u manastiru? Pretpostavljam da vam je to bio najveći izazov tokom snimanja ove serije.

- Zapravo nije, jer je sve što se snimalo u manastiru bilo potpuno prilagođeno snimanju. Pravi monasi su u tom trenutku vodili svoj život, koji je bio odvojen od nas, tako da smo mi imali svoj deo konaka koji je bio predviđen za snimanje. Trudili smo se da mi njima ne smetamo, a ni oni nama. Što se tiče samog lika Ilariona, tj. Nenada, taj lik je sam po sebi vrlo intrigantno napisan - ima tajnu koju pokušava da sakrije od svih i da igra dvostruku ulogu. To je uvek zahvalno za igranje, tako da je samo trebalo dobro sakriti (smeh).

Poslednja scena prve sezone je dosta misteriozna i ostavlja mnogo otvorenih pitanja: da li je lik Nenada taj koji je zapalio vinograd i sebe zbog griže savesti nakon Teodorinog ubistva ili je ipak neko drugi u pitanju? Možete li nam otkriti makar neki detalj o učešću vašeg lika u drugoj sezoni?

- To zaista ne mogu i ne smem da vam kažem, to je pitanje za scenariste. Osim toga, i mi glumci imamo ugovornu obavezu da o tome ne govorimo.

foto: Damir Dervišagić

U poslednje vreme često dobijate uloge negativaca i ubica. Tako je bilo u seriji "Jagodići", a evo i sad u "Tajni vinove loze". Po vašem mišljenju, šta je glavni razlog tome?

- Scenaristima i režiserima je verovatno lakše da pri podeli uloga takve uloge daju glumcima koji su već igrali nešto slično, da ne kažem u tom fahu. Verovatno, po njihovom mišljenju, nema rizika kako će to na kraju izgledati. Nije baš da ja to biram i da sam se uživeo u uloge negativaca. Ipak, to nije realnost, ne težim ka tome da budem ubica (smeh).

Mnogi gledaoci poistovete glumce s likovima koje igraju. Da li ste i vi imali neprijatne situacije na ulici, da vas nazivaju "ubicom" ili nešto slično? Da li su vam prilazili s pitanjem: "Ko je ubio Teodoru?"

- To je tačno, dešava se. Ipak, pretpostavljam da bi posle dve-tri reči sa mnom shvatili da ja nisam takav u realnosti i da je sve to fikcija na ekranu. Možda se ljudi plaše da me pitaju tako nešto ili da mi priđu zbog toga. Bilo je dosta pitanja da im kažem ko je ubica, ali uvek su dobijali isti odgovor - da je i zbog nas i zbog njih bolje da im ništa ne otkrivam, dok i sami ne vide na ekranu.

Šta još novo možemo očekivati od vas u bližoj budućnosti?

- Trebalo bi da radim jednu predstavu u Narodnom pozorištu, ako se desi, zbog trenutne situacije. U planu su još neka snimanja, ali sve je to na čekanju trenutno, videćemo.

Kurir/ Aleksandar Panić

Kurir