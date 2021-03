PREMINUO BANI VEJLER: Poslednji član čuvene REGE GRUPE umro od moždanog udara

Bani Vejler, poslednji originalni član rege grupe "Vejlersi", u kojoj su bili njegov prijatelj iz detinjstva Bob Marli i Piter Toš, preminuo je u utorak u bolnici u Kingstonu na Jamajci, u 73. godini, gde je bio od jula, nakon moždanog udara.

"Vejlersi" su svetsku slavu stekli klasicima "Simmer down" i "Stir it up", pre nego što ih je Bani napustio 1974. i nastavio solo karijeru.

Premijer Jamajke Endrju Holnes rekao je da je Vejlereva smrt veliki gubitak za Jamajku i rege.

