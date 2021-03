BILO JE ILI BROMAZEPAMI ILI KLIPOVI: Glumac progovorio o kreativnosti za VREME KORONE i otkrio kao je dobio NADIMAK MEDA!

Glumac Aleksandar Meda Jovanović bio je gost današnjeg izdanja emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji i tom prilikom otkrio je kako je dobio nadimak, i kako je započeo snimanje klipova na društvenim mrežama.

foto: Kurir

- Neki će reći zbog prevelike kilaže, ali to nije istina. Od malena sam imao kovrdžavu kosu i tetka me prozvala "Meda". Ostao je taj nadimak upečatljiv, svuda stoji Meda Jovanović - rekao je glumac u Pulsu Srbije.

- Večito sam bio u dilemi da li to treba da radim, jer se bavim ozbiljnim pozorištem i pozorištem koje je društevno angažovano. Mi živimo u paralelnoj stvarnosti, moji klipovi su paradigma kolektivnog diskursa, mešavina rijalitija i umetnosti. Kada se napravi miks svega toga, napravi se komedija. Dobra stvar je što mlađa publika koja to gleda kao zabavu, počinje da dolazi u pozorište. Starija publika to doživljava kao satiru. Javljaju se ozbiljne glave, kad se iznenadim da to ima dublje značenje od zabave. Karantin je nas kreativce upropastio, bilo je ili bromazepami ili klipovi - rekao je glumac za Puls Srbije.

foto: Kurir

