SOKOJ ODGOVORIO PEVAČU AZRE NA PROZIVKE: Ne postoje neisplaćeni tantijemi na ime gospodina Štulića!

Frontmen grupe "Azre" Branimir Štulić (67), već decenijama vodi bitku za svoja autorska prava i ovim povodom se oglasio na svom Jutjubu.

Muzičar je napisao svoje nezadovoljstvo, obratio se "Sokoju", koji mu je, kako tvrdi, naneo neizmernu štetu. Sokoj, organizacija muzičkih autora Srbije, rešila je da Štuliću odgovori na tvrdnje.

foto: Printscreen

"Branimir Štulić je istupio iz članstva u organizaciji Sokoj u septembru 1981. godine, kojom prilikom mu je saopšteno da će napuštanje proizvoditi dejstvo počev od 1.1.1982. godine. Nakon napuštanja Sokoja, g. Štulić nije pristupio nijednoj svetskoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava. Dakle, punih 39 godina kompletan autorski repertoar g. Štulića ne spada u repertoar koji zastupa organizacija Sokoj (ni po osnovu direktnog članstva, niti po bilateralnim ugovorima sa drugim organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog prava)", navodi se u saopštenju.

"Sokoj (niti bilo koja druga organizacija) nije mogao dati dozvolu za korišćenje Štulićevih dela (tj. izdatim dozvolama njegova dela nisu bila obuhvaćena), što znači da bi autor morao sa svakim pojedinačnim korisnikom, gde zakon dozvoljava, za svaki posebni način korišćenja da odvojeno reguliše svoja prava i eventualno potražuje naknadu. Na osnovu svega gore navedenog, Sokoj (niti bilo koja druga organizacija ) nije ni mogao da ubira naknadu za korišćenje njegovih dela, tako da ne postoje neisplaćeni tantijemi na ime g. Štulića", zaključuju iz ove muzičke organizacije.

foto: Printscreen Youtube

Podsetimo, Štulić je na svom Jutjub kanalu napisao koliko mu Sokoj novca duguje još od 1981. godine.

"Međutim, vi niste prestali sa ubiranjem mojih prihoda ni po isteku 1981, već ste produžili sve do 1994, kad ste me u zamenu za hrvatsku 'Oluju' predali ZAMP. Tu ste me svake godine oštetili za 1.000.000 evra, jer iako ste znali da ja nemam ništa sa vama, opet do rata je na svakom nosaču zvuka stajalo 'Sokoj' i, naravno, moji radio-difuzni prihodi su se slivali u vaše kofere. Ipak, to ne znači da vam matematika ne ide od ruke, naprotiv, i sami ćete lako izračunati koliko tih 13 godina po milion evra iznosi, plus kamata. A neću vam oprostiti ni tih godinu i po, 1980. i 1981. To je što se tiče glavnice iz Jugoslavije. A za ove druge potonje grehe, koji se očigledno protežu od 1994. sve do današnjih dana, još 26.000, naravno sa kamatama, dok bezočnost vašeg 'poslovanja' nema cenu, pa ću je otpisati", deo je Štulićevoj pisma.

Bonus video:

01:40 DRAGI DOMIĆ RAZGALIO CECU POSEBNOM PESMOM: Pevač OTKRIO TAJNU uspeha na estradi (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir.rs

Kurir