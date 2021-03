VLASTA VELISAVLJEVIĆ U 94. GODINI POTPUNO SPOSOBAN ZA VOŽNJU: Srećan sam, juče sam dobio uverenje da mogu da vozim automobil

S obzirom na to da se posle 65 godina starosti svake godine produžava vozačka dozvola, glumac Vlasta Velisavljević (94) je pre dva dana prošao celokupnu proceduru. Odradio je lekarski pregled koji je bio neophodan i ustanovljeno je da je još uvek zdravstveno sposoban da upravlja motornim vozilom.

- Juče sam dobio uverenje da mogu da vozim automobil. Zdravstveno sam sposoban, to je jako bitno. Svake godine idem na pregled da bih dobio produženje vozačke dozvole. Srećan sam što mogu da vozim kola i ne moram da čekam gradski prevoz ili taksi. Još uvek sam sposoban za vožnju, u suprotnom se ne bih hvatao volana. Međutim, ima i loših strana kad čekam to famozno uverenje oko produžetka dozvole. Uvek moram da poranim oko pet sati ujutro da bih na određeno mesto stigao do sedam. E, onda čekam tamo u hodniku i džonjam pred ljudima dok me ne prozovu - ispričao je glumac.

Velisavljević ističe da je sposobniji za vožnju od omladine.

- Ma ovi klinci ni ne znaju da voze. Oni samo srljaju, luduju i brzaju. Mora lepo da se vozi i poštuju saobraćajni znakovi. Ja uživam kada mi je volan u rukama. Ko god sedne u moja kola, oseća se kao u najluksuznijem hotelu - kroz osmeh je rekao glumac.

Vlasta ne prestaje da radi, te ćemo legendarnog glumca uskoro gledati u seriji “Aleksandar od Jugoslavije”, gde tumači lik vladike.

Inače, Velisavljević je rekao da se vakcinisao protiv korona virusa. Iako je prvobitno želeo rusku vakcinu, primio je kinesku.

- Pre nekoliko dana sam se preko eUprave prijavio za vakcinaciju. Pre dva dana sam dobio telefonski poziv i neko me je izvestio da je moj zahtev prihvaćen i da dođem u Dom zdravlja Savski venac u osam sati ujutru. Tako sam i uradio. Jutros sam se pojavio tamo i sačekao svoj red. Bio sam najstariji od svih u Domu zdravlja. Ja sam se opredelio za rusku vakcinu, ali nisam mogao da je primim. Medicinari su mi rekli da ona ne može da se daje starijima od 76 godina, a ja imam 94. Predložili su mi kinesku i odmah sam pristao i primio sam je. Mogao sam da odustanem, ali nisam želeo. Kad sam već došao ovako mator, zašto da otežavam situaciju - rekao je gospodin Vlasta.

