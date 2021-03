MISLIM DA NISAM NAPRAVIO POGREŠAN POTEZ Sanja Ilić o karijeri i NEOSTVARENIM ŽELJAMA: Nije mi se dalo da Oliver zapeva nešto moje

Aleksandar Sanja Ilić preminuo je danas u 70. godini nakon borbe sa korona virusom. U svom poslednjem intervjuu za Kurir, Ilić se prisetio svog muzičkog opusa i otkrio koja mu je želja ostala neostvarena:

foto: Zorana Jevtić

- Mojim prijateljima moja najbolja pesma je "Tužno popodne", koju je pevala Bisera na Beogradskom proleću, a po mom mišljenju "Avgust 1975". Sada sam odlučio da snimim album "Balkanika peva Sanju". Ima tu raznih pesama "Princeza", "Srećo, reci", neke koje peva Luis.... Oni to pevaju meni za dušu. Neke zvuče bolje od originala.

- A "Princeza"? E , to je tek posebna priča. Nije otišla na Evroviziju, ali ni osvojila svet. Napravio sam melodiju, a onda sam pozvao Dada Topića da uradi tekst. Kako je pesma nastajala, već sam tu video Slađanu. Oni su se zaljubili pevajući je i to se čuje. Posle mnogo godina došao mi je menadžer Klifa Ričarda. Pesmu su snimili na engleskom i zvala se "Slomljeno srce". On je ima neku ljubavnu aferu, pa je hteo da peva. Dozvolu da Ričard to snimi morao je da potpiše i Dado Topić. Jurili smo ga pet dana da stavi potpis. Posle mi je rekao da je hteo to da snimi s nekom devojkom iz Pariza. E Dado, mogao je da živi deset godina kao car! Hteo sam tada ga zadavim. Nije mi dao da mi hit peva svetska zvezda jer se zaljubio. Danas o tom događaju ima drugačiju verziju.

- Nije se dalo ni da Oliver Dragojević zapeva nešto moje. Bili smo veliki prijatelji. Želeo sam da otpeva moju pesmu, a on mi je govorio: "Ne mogu ja to pivat, meni pašu stvari koje mi piše Zdenko Runjić." Posle smo otišli u kafanu da se napijemo. Eto, to je moj život. Danas ništa ne bih menjao. Mislim da nisam napravio pogrešan potez, ali imam još nmogo vremena da ih napravi - govorio je Sanja u svojoj poslednjoj ispovesti za Kurir.

foto: Zorana Jevtić

Iza sebe sebe je ostavio sina Andreja i pregršt hitova.

