UPUTIO SI SE NEGDE GDE IMA UŠIJU KOJE ĆE SE RADOVATI TVOJIM TONOVIMA: Prijatelj se potresnom porukom oprostio od Sanje Ilića

Vest da je osnivač “Balkanike” Sanja Ilić preminuo u 70. godini iznenadila je mnoge njegove kolege, ali i ljubitelje muzike koje je stvarao.

Svi koji su ga voleli i poštovali njegov rad opraštaju se od njega na društvenim mrežama. Njegov prijatelj, književnik Vladimir Janković ostavio je emotivnu poruku na svom profilu.

"Danas je, nepune tri nedelje pre svog sedamdesetog rođendana, otišao Aleksandar Sanja Ilić, kompozitor. Imali smo nekoliko zanimljivih susreta, lepo smo se razumeli i družili, bio je odličan sagovornik i dobar tip. Nešto očinsko je imao u sebi, pa bi to ponekad došlo do same ivice popovanja ili elegantno prikrivenog prekora. Upoznali smo se početkom ovog milenijuma u njegovom stanu, gde sam došao da napravim intervju s njim. U zgradi je upravo u toku bilo nešto nalik na ozbiljan požar; ispostavilo se, ipak, da se samo nekoj marljivoj domaćici zimnica otrgla iz evropskog prohladnog prepodneva pa kroz vrata pokuljala vrelim, afričkim dahom i prahom. Pokoj ti duši, dragi Sanja, sigurno i tamo gde si se sad zaputio ima ušiju koje će se radovati tvojim tonovima", napisao je on.

