NISAM VIŠE ŽELELA DA ŽIVIM! BILO JE ZASTRAŠUJUĆE: Megan potražila STRUČNU POMOĆ, Hari nije smeo da je napusti nijednog trenutka!

Veliki intervju Megan Markl i princa Harija, koji su kraljevske dužnosti napustili 2020. godine, potresao je ceo svet, a sada je nekadašnja vojvotkinja priznala da je imala ozbiljne psihičke probleme.

Megan je istakla da se osećala veoma loše i da je bila pod ogromnim pritiskom, pa i da nije želela da živi.

foto: CBS Printscreen

"Moja porodica me zvala, moji prijatelji, ja sam sve vreme plakala. Bilo me sramota da to priznam Hariju u to vreme jer sam znala koliko je izgubio, ali sam znala da ako ne kažem ništa, uradiću to sama... Nisam više želela da živim. Bilo je veoma zastrašujuće, konstantno sam o tome mislila, te misli su mi bile u glavi svaku noć, nije to bila apstraktna ideja. Hari mi je rekao da ne idem na jedan događaj, a ja sam rekla da ne želim da ostanem sama. Otišli smo, a kada zumirate sliku vidite koliko me čvrsto drži. Oboje smo se potrudili da to ne pokažemo, svi su nas gledali. Važno je da shvatite da ne znate šta se dešava iza zatvorenih vrata, čak i kada se neko smeje i sija. Teško mi je bilo da priznam sebi koliko se loše osećam", rekla je Megan i dodala:

foto: Printscreen/Twitter

"Potražila sam pomoć, otišla sam kod jedne osobe da pomognem sebi. Ovo delim jer je toliko ljudi koji ne traže pomoć i ućutkuju sebe. Sećam se razgovora kao da je juče bilo jer su mi rekli da vide koliko sam loše, ali da mi ne mogu pomoći. Ništa nije učinjeno i morali smo da nađemo drugo rešenje."

Bonus video:

00:56 O MUŽU VERICE RAKOČEVIĆ OVO NIKO NIJE ZNAO! Prijatelj bračnog para OTKRIO kakav je zaista Veljko Kuzmančević (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir