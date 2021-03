MEGAN MARKL IZNELA PRAVU ISTINU O SVAĐI SA KEJT MIDLTON: Nisam je ja rasplakala, nego ona mene! Desilo se pred venčanje sa Harijem

Megan Markl iznela je u javnost detalje života sa kraljevskom porodicom, kao i istinu o svađi sa Kejt Midlton o kojoj su svi pričali.

Megan, koja sa Harijem očekuje drugo dete otkrila je da nije ona bila ta koja je rasplakala Kejt, već upravo suprotno. Marklova kaže da ju je Kejt dovela do suza neposredno pred svoje venčanje.

"Bila je veoma naporna sedmica pred venčanje i ona je bila uznemirena. To mi je povredilo osećanja, nije bilo smisla da to radi znajući šta mi se dešavalo sa ocem. Nije imala razumevanja i to je razlog što sam počela da plačem. Izvinila mi se, donela mi je cveće i napisala poruku da joj je žao", rekla je Megan i dodala da se sve desilo kada su birale haljinu za devojčicu koja nosi cveće:

"Ne bi bilo fer da nastavim ovu priču jer se izvinila i ja sam joj oprostila. Optužila me za nešto što nisam uradila, i ne samo to, nego za nešto što se meni desilo ranije. Ali nema razloga da ako volite mene, mrzite nju, ona je divna osoba."

