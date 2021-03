HARI JE DELOVAO PRIRODNIJE OD NJIH! Glumac Marko Stojanović komentarisao govor tela princa, Megan Markl i Opre: Bile su uigrane!

Glumac Marko Stojanović bio je gost današnjeg izdanja emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji i tom prilikom komentarisao je govor tela Megan Markl, princa Harija i Opre Vinfri u intervju koji je uzdrmao čitavu planetu.

foto: Kurir

- Nisam gledao ceo intervju, samo delove. Ovo je jedan od najskupljih intervjua u nekoliko poslednjih godina. Ono što sam uspeo da vidim, Megan je dugo bila u položaju sa desnom rukom koja je štitila njen stomak, što je normalno kod trudnica da štite bebu. Istovremeno ta ruka je štiti i od drugih, ne samo stomak i bebu. Stavljala je prste na bradu, sve što je nežno samododirivanje, potreba da oslonite glavu, to je vrsta samoutehe, podsećanje na oca, majku, to ljudi rade nesvesno. Ona dosta i trepće, gestove treba tumačiti i iz situacije i karaktera, s jedne strane može da pokazuje nesigurnost, nelagodnost, u zavisnosti od situacije može da pokaže da ne govori istinu. Gledala je na dole kao da traži misao, da traži sliku iz prošlosti, to može da znači da skriva neku informaciju, da ne kažem da laže. Njih dve su bile dosta uigrane, Hari kada se priključio delovao je dosta prirodnije nego ona - govorio je glumac.

- Tu mi je bio zanimljiv govor tela Opre Vinfri, sedela je dominantno, pokazivala je svoju silu kao voditeljka i novinarka, šta je uspela da dobije. Tako je delovalo. Imala je trenutke kada je preglumljivala, kada se šokirala izjavama o boji deteta. Hari je delovao sponatnije. Intervju je veliko zamešateljstvo, s jedne strane njihove verovatne namere da pokažu kraljevskoj porodici da nisu za bacanje, iako nemaju tajne službu, imaju medije. S druge strane, ona je amerikanka, vratila se tamo, verovatno će želeti da nastaviti karijeru. Jedna je poruka koja se šalje engleskoj publici, jedna američkoj. Profitiraće i oni pored Opre od ovog intervjua - rekao je Marko za Puls Srbije.

foto: Kurir

Kurir.rs/S.M.

