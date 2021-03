ČLANOVI KRALJEVSKE PORODICE USLIKANI POSLE ŠOK INTERVJUA: Princ izlazi iz kovid klinike, a Kejt je totalno POTIŠTENA! (FOTO)

Dvoje pripadnika kraljevske porodice je uslikano posle čuvenog intervjua koji je podigao mnogo prašine. U pitanju su princ Čarls i vojvotkinja Kejt Midlton.

Njega su paparaci slikali ispred crkve Isusova kuća pri kojoj je i kovid klinika.

Nije komentarisao navode i intervju, a jednoj sestri koja radi na klinici je rekao "da ne može da zamisli koliko je iscrpljujuće" kada mu je ona opisala šta sve i koliko radi.

Kejt Midlton je bila u automobilu i vozila se ka Kengsintonskoj palati. Na fotografijama izgleda veoma neraspoloženo i to samo dan pošto je Megan izjavila da je zapravo ona rasplakala nju, a ne obrnuto. Megan, koja sa Harijem očekuje drugo dete otkrila je da nije ona bila ta koja je rasplakala Kejt, već upravo suprotno. Marklova kaže da ju je Kejt dovela do suza neposredno pred svoje venčanje.

"Bila je veoma naporna sedmica pred venčanje i ona je bila uznemirena. To mi je povredilo osećanja, nije bilo smisla da to radi znajući šta mi se dešavalo sa ocem. Nije imala razumevanja i to je razlog što sam počela da plačem. Izvinila mi se, donela mi je cveće i napisala poruku da joj je žao", rekla je Megan u sada već čuvenom intervjuu sa Oprom Vinfri.

