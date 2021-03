PREMIJERA U ZVEZDARI: Malinari junaci nove predstave Božidara Đurovića, koju zovu novi Maratonci trče počasni krug

U Zvezdara teatru sutra uveče premijerno će biti izveden komad "Berači snova" po tekstu Vladimira Đurđevića i u režiji Božidara Đurovića.

Priča prati život porodice koja pokušava da se obogati gajeći maline, ali to je samo milje u kom se kriju mnogo važnije životne teme današnjice ispričane kroz zanimljive i duhovite likove.

foto: Jakov Simović/Promo

Igraju Hadži Nenad Maričić, Biljana Đurović, Bojana Stojković, Stefan Jevtović, Siniša Ubović, Ivan Jevtović i Joakim Tasić.

Vladimir Đurđević, pisac komada kaže da je ova drama u nekoliko motiva slična sa dramom Maratonci trče počasni krug.

"Iako geografski smeštena na Kosmaj, ovo je priča o svima nama. Priča o onima na sceni i onima u publici. Čini mi se da sam svakom novom verzijom teksta, a bilo ih je tri, dobio neki novi sloj priče. Dušan Kovačević je nakon prvog čitanja teksta rekao: Ovo je priča o našem narodu."

foto: Cile

Božidar Đurović, reditelj komada kaže da je tim bio istrajan i uporan, da su svi radili u radosti, te da rezultat mora biti dobar. "Probe su potvrdile da naša predstava ima komunikativnost i duhovitost, iako priča nije nimalo laka. U predstavi je sve besprekorno jasno, da snovi idu iz stomaka, naše želje idu iz stomaka. Ova zanimljiva priča je ustvari priča o jednom veku našeg naroda. Videćemo kako se na ljudsku psihu prelamaju različita društvena uređenja. Živimo u vremenu čuda, i ova predstava upravo svedoči o tome kao i o raspadu jedne porodice i društva. Publika će gledati jednu višeznačnu, višeslojnu priču, i ako smo nešto uspeli da shvatimo kroz otvorene probe, a preko maski koje publika nosi, jeste da se publika jednim okom smeje a drugim plače.

Glumica Biljana Đurović koja tumači lik majke i supruge Ivanke, kaže da je njen lik arhetip srpske žene.

"Ivanka Kuburović je klasična srpska žena, supruga, majka, snaha, žena koja sa to malo svoje škole koje ima pokušava da bude muško u porodici ne razmišljajući o posledicama. Žena koja svim sredstvima pokušava da održi porodicu na okupu. Glavna indikacija reditelja je da je ona i rob i gazda, odnosno arhetip srpske žene koja je kormilo kuće. Nije bilo lako graditi njen lik, i svi ti slojevi iz komedije u dramu, iz darme u tragediju čine ovu predstavu posebnom", istakla je Biljana.

foto: Marina Lopičić

Hadži Nenad Maričić, otac i muž u komadu "Berači" kaže da je kroz rad na ulozi ponovo oživeo. "Dugo nisam igrao ovako tešku ulogu, ali oni koji su me gledali na sceni kažu da sam igrao sa lakoćom. Lik podesća na mog i sve očeve koji se trude da poštenjem obezbede život svojoj porodici. Rešava da uzme stvari u svoje ruke i poštenim radom živi malo bolje. On je personifikacija onog dela drštava koji želi da živi pošteno", kaže Hadži Maričić.

foto: Promo

"Kroz rad na ovoj predstavi imali smo priliku da prođemo kroz jedan ozbiljan master klas glume. Hvala Zvezdari na prilici da odigram nešto atipično od dosadašnjeg. Ova priča je priča o našim snovima i čvrsto verujem da će ovaj komad da probudi mnoge. Predstava na sofisticiran način prikazuje našu današnjicu i pokazuje malo dugačiji pogled na to šta se u nama dešava, naša unutrašnja previranja. Zato je ovo, ne samo predstava, već jedna velika poruka", kaže Siniša Ubović koji tumači lik Spasoja, kuma porodice Kuburović.

foto: Jakov Simović/Promo

"Kad me pitaju šta simbolizuje malina u predstavi, kažem da je to plod koji mora doći radom, a u predstavi smo uglavnom svi takvi da želimo bez rada da dođemo do rezultata, posebno lik Ćumura koji tumačim". rekao je Joakim Tasić.

foto: Marina Lopičić

Ivan Jevtović, koji tumači lik negativca, kaže da komad doživljava kao "spektakularne fudbalske makazice pisca Vlade Đurđevića i reditelja Božidara Đurovića.

"Omogućili su nam da u jednom dugom procesu radimo i preispitujemo se. Lik Rašina je jedan izuzetno gadan tip, koji je uspeo da sastavi sve one ekonomske, političke, policijske figure u jednu osobu. Imam pomalo neprijatan zadatak da budem ubedljiv u tome, i nadam se da ću uspeti", kaže Jevtović.

Premijera "Berača snova" planirana je još u novembru, a ovo će biti veliki povratak u pozorište posle sedam godina Siniše Ubovića. Inače, po tekstu Vladimira Đurđevića u Zvezdara teatru se od 2014. igra komad "Bajka o pozorištu". I reditelj Božidar Đurović na repertoaru kuće već ima jednu aktuelnu predstavu - "Večeru budala", koja se izvodi duže od deset godina.

Reprize "Berača" su zakazane u tri termina: 12, 19. i 26. marta na sceni Danilo Bata Stojković.

Kurir/ Maša Kostić

Kurir