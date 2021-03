LUKA GRBIĆ I JA SMO ŠAMAR GLUMILI DO KRAJA! Glumac Nebojša Milovanović o seriji TAJNE VINOVE LOZE: BIĆE NASTAVAK

Glumac Nebojša Milovanović bio je gost današnjeg izdanja emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji i tom prilikom okrio je tajnu uspeha serije "Tajna vinove loze":

- Tajna je u tome što se jedna lakša tema tretira na pošten i odgovoran način. Podela je jako dobra, glumci koji su poznati dramski glumci, pristupili su dramski scenama koje nisu jednostavne. Ovde nema falša, publika to prepoznaje, to je jedna od tajni. Ima i do iskustva, ima i mladih glumaca koji su odigrali sjajno uloge - rekao je glumac u Pulsu Srbiju.

Nakon pisanja da je glumac Luka Grbić insistirao da scenu u kojoj mu stariji kolega udara šamar, Nebojša je potvrdio priču:

- Luka je darovit mladi glumac, igrao je mog sina u seriji, odlično se snašao. Nema tu mnogo foliranja, glumili smo do kraja. Mora da postoji jedna vrsta poverenja, mi smo kolege, to je scena. Kada toga nema, onda nije jednostavno.

Glumac je potvrdio da će serija doživeti drugu sezonu:

- Da, serija nije zavšrena. Ima još zapleta, to je sve što mogu da kažem. Od početka se nametalo da li će biti nastavka - otkrio je glumac na Kurir televiziji.

