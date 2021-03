VOLEO BIH DA JA LEŽIM UMESTO NJE, A ONA DA PLEŠE NA SCENI: Ovako je govorio Darin muž, a njihova LJUBAVNA PRIČA je kao iz filma

Glumica Darinka Dara Čalenić preminula je noćas u 87. godini, nakon duge i teške bolesti, a poslednjih godine bila je nepokretna.

Doživela je veliku slavu zahvaljujući ulozi Dare Pavlović u "Žikinoj dinastiji", ali je u jeku najveće popularnosti odlučila da prekine snimanje.

U životnoj ispovesti za Kurir 2017. godine ispričala je da je donela odluku da napusti seriju kako bi sa svojim suprugom otišla u Ameriku.

Ona je godinama bila u braku sa rediteljem i profesorom Harvardovog Univerziteta, Vladimirom Petrićem koji je preminuo 2019. godine.

Njihova ljubavna priča bila je kao na filmu i trajala je do poslednjeg dana.

- Vlada mi je dao ulogu u "Laži i paralaži" da bi bio sa mnom. Došla sam iz Novog Sada u Beograd, a on mi je bio prvi reditelj - pričala je Dara, dok je reditelj imao sovju verziju priče. - Video sam u predstavi u Srpskom narodnom pozorištu njene gole noge kako vire iznad kreveta. Izgledalo je kao da vodi ljubav. Napisao sam u kritici da je Dara Čalenić bila dobra, a najbolja kad su se videle njene noge. Ona priča da sam ja to izmislio. Izašli smo nakon toga u hotel "Putnik". Lupila mi je šamar, a onda sam počeo da igram s njom. Nije znala da dobro plešem. Naša veza je započela u Novom Sadu, nogama i šamarom - naglašavao je on.

foto: Damir Dervišagić

- Mi se volimo kao neki tinejdžeri. Seks je prošao, a ostala je ljubav - priačala je glumica.

- Dara je meni sada mnogo bliža. Bolest je smirila njen karakter. Nismo se slagali u umetnosti, a sad me sve sluša - govorio je profesor.

Vlada nije mogao da se pomiri s činjenicom da njegova voljena žena ne može da još jednom stane na pozorišnu scenu.

- Pokušavam da joj ugodim i da se iskupim. Da smo otišli ranije za Ameriku, Daru bi uspeli da spasu i ne bi bila u kolicima. Voleo bih da ja ovde ležim umesto nje, a da ona igra velike uloge, koje joj u ovim godinama pripadaju. Da opet zapleše na sceni.

Dara i Vladimir osnovali su Fond "Dara Čalenić" koji je svake godine dodeljivao dve novčane nagrade na Sterijinom pozorju u Novom Sadu za najboljeg glumca i najbolju glumicu do 30 godina. Pored toga, već više od petnaest godina redovno su donarali značajna novčana sredstva za biblioteku Jugoslovenske kinoteke, kao i druge festivale i kulturne organizacije.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Ljubomir Radanov

BONUS VIDEO:

00:32 Sanja Ilić komemoracija

Kurir