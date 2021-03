GOVOR TELA OTKRIVA DA JE PRINC VILIJAM BIO U ŠOKU ZBOG INTERVJUA! Stručnjak analizirao pokrete vojvode i vojvotkinje: Povezani su!

Sada već čuveni intervju Megan Markl (39) i princa Harija (36) je tema broj jedan u Velikoj Britaniji, a pogotovo deo gde par optužuje kraljevsku porodicu da su rasisti.

Navodno, kraljica je mnogo ljuta zbog te izjave pa je pokrenula internu istragu na dvoru, ali porodica se slaže da nisu rasisti i da se ograđuju od tih priča.

- Mi nismo rasistička porodica. Nisam razgovarao sa bratom, ali hoću - rekao je okupljenima princ Vilijam (38), koji je duboko potresen ovim optužbama, tvrdi izvor blizak porodici, a prenose britanski mediji.

Tvrdi i kako Kejt i Vilijam saosećaju sa Harijem i Megan i da pojma nisu imali kroz pšta su prošli. Međutim, kraljevska porodica ima jasan stav - sve probleme je trebalo rešiti u četiri oka, tj. privatno.

Džudi Džejms je stručnjak za govor tela i analizirala je prvi nastup Vilijama i Kejt o kojima se u intervjuu dosta govorilo i zaključila je kako su veoma potreseni i šokirani.

Ona kaže da je najjači signal koji je videla kod Kejt i Vilijama bilo što su oboje zauzeli isto držanje, čime daju do znanja da se slažu u mišljenju i da su emotivno i intelektualno povezani.

- Čini se da je Vilijam hteo, kao što je to učinio njegov otac Čarls, samo da produži bez komentara, ali njegova potreba da odgovori bila je jača od toga. Čak i kroz masku čulo se nešto kao kratak ironičan smeh, pre nego što se obratio okupljenima. Brzina kojom je odgovorio otkriva snažne emocije iako on pokušava da ih prikrije.. Deluje čvrsto, ali u isto vreme i popustljivo, kao veliki brat koji sa mlađim želi da porazgovara nakon što je ovaj prekršio neka kućna pravila. On je sa Kejt otišao brzim korakom, a jednu je ruku stavio iza njenih leđa kao da je požuruje. Takođe se poigravao sa maskom, što pokazuje da postoji barijera i da želi da završi razgovor. Ipak, pitanje o rasizmu nije mogao da ignoriše - rekla je Džudi Džejms za Dejli mejl.

Naglasila je i da se ne zna da li je Vilijam ljut.

- Ako i njeste, njegov govor tela to ne pokazuje. Ne vidimo ljutnju u njegovom pogledu ni u boji glasa. Činjenica da je odgovorio na pitanje odaje jake emocije, a verovatno je hteo da pokaže čvrstinu i vođstvo, ali njegov govor tela otkriva želju da zadrži kontrolu - navela je Džudi.

