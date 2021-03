DŽENIFER LOPEZ I ALEKS RODRIGEZ RASKINULI VERIDBU?! Pravili se da je sve u redu, ali ih razdvojila RIJALITI ZVEZDA?

Dženifer Lopez trebalo je da se uda za bejzbol igrača Aleksa Rodrigeza još prošle godine, ali ih je u tome sprečila pandemija korona virusa.

Par je najavljivao kako će velika ceremonija uslediti čim to epidemiološke prilike dopuste, no to se ipak, po svemu sudeći, neće dogoditi. Kako pišu američki mediji, par je prekinuo dvogodišnju veridbu. Pevačica je nedavno u intervjuu kazala i kako je s Rodrigezom u vreme pandemije išla na zajedničku terapiju, no ni to nije urodilo plodom.

Vest o raskidu jednog od najzvučnijih svetskih parova u SAD dolazi svega nekoliko meseci nakon što su tamošnji mediji objavili Rodrigezovu navodnu aferu s Medison Mekoj, popularnom rijaliti zvezdom.

Nakon što je ta informacija inicijalno izašla u javnost, Lopez i njen verenik demantivali su navode, a zajedno su se pojavili i na Superboulu, no američka javnost uverena je kako je upravo taj događaj povezan s rastankom. Iako se povodom ovih informacija o raskidu još nisu oglasili, izvor američkih tabloida navodi da je pevačica rekla kako je slobodna. Početkom godine oni su viđeni kako uživaju zajedno i ništa nije slutilo da će doći kraj njihovoj ljubavi.

