IVA ŠTRLJIĆ RAZVESELILA MALIŠANA USRED BEOGRADA: Njegova majka poslala joj poruku, glumica se pojavila, pa usledilo iznenađenje!

Našoj glumici Ivi Štrljić je uloga Dijane Erski donela je mnogo radosti i uspeha.

Ona kaže da ima utisak da joj je baš to bilo potrebno u životu, a situacije sa kojima se susreće jer publika reaguje na njen lik sa ushićenjem su poput onih filmskih.

foto: Printscreen/Prva TV

Štrljićeva je ulepšala dan jednom mališanu iz provincije, a njen specifičan odnos sa obožavaocima gotov da nema nijedna poznata ličnost.

- Oduševljava me činjenica da se najmlađima toliko dopada uloga Dijane Erski. Verovatno zbog te rukavice, zbog tog šarenila, zbog te energije, tog smeha i zbog onog njenog: "Dobar dančić, dobar dančić i doviđenjce". Imam jednu jako toplu priču. Jednom prilikom dobijem poruku na Instagramu: "Izvinite, molim vas, moje dete vas obožava, mi smo došli na samo sat vremena u Beograd. Nismo odavde, pa njemu bi stvarno značilo ako bi se slikao sa vama, evo nas u Knez Mihailovoj". Slučajno vidim tu poruku. Spremim se i kažem: "Sačekajte me, za deset minuta ću doći". Uopšte nisam bila blizu - priča u popularnoj emisiji glumica i dodaje:

- Prošlo je nekoliko meseci, a on je meni za moj rođendan sam napravio tortu, napisao broj četrdeset i tri i sam duvao svećice kao da je njemu rođendan. To me je dirnulo. Bilo mi je puno srce - zaključuje Iva Štrljić u emisiji "150 minuta".

foto: Printscreen/Prva TV

(Kurir.rs/A.M.)

