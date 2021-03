KURIROV PAPARACO: Glumac Ivan Jevtoviću uhvaćen u večernjoj šetnji centrom Beograda, a jednoj stvari nije mogao da odoli! (FOTO)

Glumac Ivan Jevtović ima toliko obaveza da ne stiže ni da jede. Paparaco Kurira fotografisao je popularnog glumca na Slaviji, kako žustrim korakom žuri ka jednom kulturnom objektu, koji se nalazi u neposrednoj blizini.

Kako je veče bilo izuzetno prijatno i toplo za ovo doba godine, on je iskoristio priliku da se prošeta od svog porodičnog doma do Nemanjine ulice. Pošto se nalazio na otvorenom prostoru, on nije nosio zaštitnu masku, pa su ga mnogi šetači srdačno pozdravljali.

Ipak, kada se u jednom trenutku našao pored dva objekta gde se prodaje brza hrana, nije mogao da odoli, pa je stao, da samo na trenutak oseti miris leskovačkog roštilja. Nažalost, vremena za kratki predah nije imao, pa je samo setno prošao pored pljeskavica, vešalica, kobasica i ostalih đakonija.

Na ulazu u pozorište čekao ga je portir, koji se već bio zabrinuo što kasni.

- Gde si Ivane, baš sam se zabrinuo za tebe. Čekaju te, a ne javljaš se ni na telefon! - rekao mu je portir.

- Toliko sam žurio da stignem, da sam zaboravio i telefon kod kuće. A nisam stigao ni da jedem. Valjda će mi oprostiti, imam pravo i ja na jednu grešku - uz osmeh mu je odgovorio Jevtović, pa se brzim korakom uputio u zgradu, kako ga nervozne kolege ne bi još dugo čekale na probi.

