GLUMICA SE UDALA ZA SEBE I TO TAČNO U 15.33! Ti brojevi su ANĐEOSKI, a ceremonijom ŠOKIRALA sve! TORTA, VANČANICA, ZAVETI

Glumica Dženlin Rodrigez (30) udala se za sebe. Ona se odlučila za ovaj radikalni potez nakon nekoliko veza u kojima je trpela nasilje. Njeni roditelji nisu previše srećni zbog ove odluke, budući da potiče iz katoličke porodice.

foto: Profimedija

Glumica i producentkina nije mogla biti venčana u skladu sa verskim uverenjima svoje porodice, pa je to učinila u sklopu nove koja propoveda ljubav prema sebi. Glumica je ranije ove godine birajući prsten, pronašla savršen i odlučila je da veri sebe. Konačno, glumica je učestvovala u ceremoniji u kojoj se obavezala da će voleti sebe i da će propovedati sologamiju.

foto: Profimedija

Udala se u tačno 15 i 33, jer ovaj broj je veoma moćan prema anđeoskoj numerologiji. Broj 333, označava čistu ljubav, a broj 111 prisutnost anđela.

Ovoj ceremoniji prisustvovalo je 20 ljudi, uključujući i njenu sestru. Međutim, njeni roditelji nisu prisustvovali ceremoniji, budući da to nije u skladu sa njihovom religijom. Udala se za sebe, kako bi se podsetila da je izvor ljubavi i da u sebi poseduje sve što joj je potrebno da bi bila srećna. Nada se da će uspeti da otvori centar u kojem će to moći da učine i drugi ljudi, da postanu sebi partneri do kraja života, ali ih to ne sprečava i da se venčaju sa drugima.

1 / 6 Foto: Profimedija

