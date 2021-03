BRATANICA OTKRILA TAJNU BRAKA MILENE I DRAGANA: Pričalo se da je njihova ljubav bila SAVRŠENA, Lula otkrila kakav Gaga

Milena Dravić i Dragan Nikolić važili su za jedan od najskladnijih parova. O njihovoj ljubavi se pričalo kao savršenoj i skoro svi su želeli da imaju brak kakav je bio njihov. Svaka devojka i žena želela je da je neko voli kao Dragan Milenu.

I njihova ljubav je zaista trajala do smrti. Dragan je preminuo 11. marta 2016. godine, a Milena samo dve godine kasnije 14. oktobra 2018.

Milenina bratanica, Verica Lula Dravić imala je sreću da živi pored simbola ljubavi, a sada se i prisetila odnosa ovog čuvenog glumačkog para.

"Bilo je i divan i zabavan, s obirom na to da je on bio jedan šarmantan i duhovit čovek, to je uvek bilo veoma lepršavo, veselo, pažljivo, uvek je bio zaštitnički nastrojen prema Mileni sa jednom velikom šmekerskom ležernošću. Prosto s tim se čovek rodi, to je nešto što je valjda nešto jedino što ne može da se nauči... Ta cela ljubav nikada nije bila patetična, već lepršava i slatka tolike decenije", ispričala je Verica.

Dragan Nikolić, jedan od najvećih i najvoljenijih dramskih umetnika bivše Jugoslavije, preminuo je u 72. godini nakon duge borbe sa opakom bolešću. Jedna od najvećih glumica bivše Jugoslavije Milena Dravić napustila nas je 2018. godine. Ostavila nam je pregršt uloga, zanimljivih anegdota o velikanima svetskog glumišta s kojima je radila i sećanje na vreme kada je plesala "obraz uz obraz" sa Gagom Nikolićem.

