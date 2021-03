MILICA ZARIĆ GLUMI NEGATIVCA U TAJNI VINOVE LOZE: Glumica otkrila kako je snimati seriju o kojoj SRBIJA BRUJI!

Milica Zarić otvorila je dušu u Pulsu Srbije na Kurir televiziji o popularnoj seriji "Tajna vinove loze" gde igra.

Glumica je otkrila kako je izgledalo snimanje prve sezone.

foto: Kurir Televizija

"Svi me pitaju o seriji. Mi znamo globalan plan, ali nisam ni pročitala scenario druge sezone... Nisam razmišljala koliko će se gledati, nekako je tajna u tome što smo zdušno radili i odabrana je fantastična ekipa glumaca. Svi smo se trudili, verovali i zbog toga je ovakav uspeh", kaže Milica koja je na setovima provodila 12 sati:

"Oduvek je tako, nije to ništa novo. Imate onda dva, tri meseca kada ne snimate, pa ste onda sa porodicom i decom. Glumački posao je takav, ali isplanirate taj deo života da posvetite snimanju. Ja sam sada dva i po meseca kod kuće i sa decom. To se sve najavi unapred, pa onda postoji plan po obavezama. Pozorište ima prioritet na vaše termine, sve je stvar dogovora."

foto: Kurir Televizija

Milici je ovo prvi negativni lik u karijeri. Sada je priznala da li joj je to bio izazov.

"Pitala sam se otkud ja ovo da igram. Ni sebi ne delujem tako. Možda drugima delujem tako (smeh). Bila je potrebna glumica da bude kao karikatura, da se nađu dobri motivi, zašto žena postupa tako, zašto je otuđena i oseća se kao da je niko ne razume. Kada dođe do opravdanja i njenih htenja, ona misli da je zasluženo da bude u odboru pozorišta, a ne zna ništa o tome. Postoje takvi likovi. Imala sam fantastičnu saradnju sa rediteljem, on ume da učita nešto u scenario. Jedno se radi, drugo govori, a treće misli, to stvara bogatstvo lika i poimanja. Da bude višeslojno", izjavljuje Zarićeva.

foto: Kurir Televizija

"Znači mi kada mi kolege koje ja volim i poštujem pohvale. Brat (Ivan Zarić) nije gledao seriju jer je bio zauzet svojim projektima. Nadam se da će pogledati ovu seriju. Pomažemo jedno drugom. Ja ga obično zovem na generalnu probu, kada imam vremena nešto da ispravim. Najviše se oslanjam na ekipu s kojom radim, to je najvažnije. Ako kliknemo, scena će da bude dobra. Dejan Karaklajić mi je postavio lik, od njega puno toga zavisi. Reditelj mora da vodi celu ekipu", zaključuje glumica i otkriva da nije išla na snimanja kao mala.

"Moj tata je odvajao porodični i glumački život. Ponekad sam vodila decu u pozorište, a mislim da su deca i deca i da treba da se druže sa drugima, neću da ih opterećujem mojim poslom, ne smatram da je to nešto posebno, ima divnih, različitih zanimanja, ja ne živim tako, živim normalan i običan život."

Kurir.rs

