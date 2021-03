VOJIN ĆETKOVIĆ OTKRIO DO SADA NEPOZNATE DETALJE O SEBI: Gaji grožđe za JELO i priznaje GREŠKE koje postoje u popularnoj SERIJI!

Čuveni Kruševljanin Vojin Ćetković je u seriji “Tajna vinove loze” oduševio javnost svojom ulogom vinara Vuka Tomovića. Vojinu to nije nepoznanica jer ima prijatelje koji se bave vinogradarstvom, a i sam ima pomalo iskustva.

- Ova priča mi je bila poznata jer imam prijatelje koji se bave proizvodnjom vina. I sam imam nekih pedesetak čokota vinove loze, ali to je stono grožđe, ne pravim ni vino ni rakiju od toga. To je grožđe za jelo. Upoznao sam dosta tih detalja, recimo kako teče rezidba, i to sve sam radim. Posadio sam i sam dosta čokota, pa znam jedan deo procesa - rekao je Vojin Ćetković pa je rekao kako je dalje teklo samo snimanje i koliko je uticalo na njegovo znanje o uzgajanju grožđa.

- Nisam ja imao te scene kako se direktno pravi vino, ali jesmo imali konsultanta koji je bio uz nas, pa je on to kontrolisao - seća se Vojin.

Serija je, kako tvrde vinari, pospešila prodaju domaćeg vina, pa su mnogi komentarisali da je upravo “Tajna vinove loze” ogledalo vinske Srbije. Ipak, Ćetković otkriva da su im neke detalje iz serije vinari zamerali.

- Bilo je primedaba da nismo ispoštovali neka pravila, naročito sadnje, što sam i ja primetio, i te kritike su bile na mestu. Znam odavno da je taj vinski turizam jako razvijen - ističe Ćetković.

Prema njegovim rečima, dosta je razloga zašto je “Tajna vinove loze” toliko gledana.

- Jedan je sigurno taj što odavno nije bilo takvih porodičnih serija ljubavne melodramske priče. Nije nam bila namera da radimo telenovelu, ali na kraju je tako ispalo. Drugi faktor je svakako glumačka podela koja je u startu privukla publiku. Zaista je impozantan broj poznatih glumaca koji se pojavljuju u ovom projektu, ali i nekih mladih kojima je data šansa. Kao treće, išla nam je naruku ta izolacija. Naime, u vreme pandemije kad ne rade restorani, kafići, ljudi su ostali zatvoreni. I pored toliko slobodnog vremena, ali i danas pristupačnih kanala na kojima uvek možete naći nešto interesantno, uspeli smo da zadržimo publiku kod kuće i da ih zainteresujemo da gledaju “Tajnu vinove loze”. Time smo, siguran sam, spasli neke živote - poručuje Ćetković.

U prvoj sezoni emitovano je 36 epizoda, a brojna je glumačka ekipa osim Ćetkovića učestvovala je na ovom setu.

- Kad nešto snimate, tu postoji tačan broj ljudi koji mora da prisustvuje snimanju i ne može da ih bude manje. Međutim, poštovali smo sve mere koje su u tom trenutku bile na snazi, naročito ljudi iza kamere, dok smo mi glumci morali da skidamo maske dok smo u kadru. Na našem setu nije bilo obolelih, uspeli smo da zadržimo bolest dalje od nas. No, nije bilo prijatno raditi pod pritiskom, pokušavali smo na sve načine da te kontakte svedemo na minimum. Znate, kad se non-stop priča o tome na koji način se virus širi, koji je broj obolelih, podsvesno počinješ da razmišljaš o tome kad ti se neko unese u lice ili kad treba da imaš fizički kontakt. Trudili smo se da ne bude nekih masovnih scena, naročito ne u studiju, tako da smo projekat uspešno priveli kraju - priča utiske sa snimanja Ćetković.

Bez Vojina Ćetkovića retko koji projekat može da prođe, no aktuelna pandemija zaustavila je planove, pa su snimanja mnogih projekata pomerena ili otkazana.

- Aktuelna pandemija najviše je uticala na pozorišni život u Srbiji. Za godinu dana odigrao sam samo dve predstave. Koliko god da smo se trudili da zakazujemo predstave i da ih igramo, desi se da se neko iz ekipe razboli, pa smo morali da ih otkazujemo. U te dve predstave koje sam odigrao, kad smo se pojavili, na sceni ne mogu da vam opišem to moje zadovoljstvo i radost. Zato mislim da je zbog pandemije pozorište najviše izgubilo - kaže Ćetković, dodajući da pozorište ne može da funkcioniše bez publike.

- Postoje samo dva elementa za pozorište - jedan je glumac, a drugi gledalac. Ni bez glumca ni bez gledaoca ne može postojati pozorište. Bez obzira na to, i mi smo se snalazili. Čak sam imao priliku da gledam neke predstave sa Brodveja koje ne bih mogao drugačije da vidim zahvaljujući tome što su se dosetili da ih onlajn prikazuju. Pojavilo se dosta kvalitetnih stvari na Jutjub servisu koje, opet kažem, ne bih imao priliku da drugačije vidim, pa je s te strane ta neka vrsta podgrevanja pozorišne publike da ne zaborave kakav je to osećaj i dobra. Međutim, verujte to nema veze s tim živim kontaktom koji imate kad igrate predstavu pred publikom - objašnjava Ćetković.

Tokom karijere, Ćetković je imao priliku da igra različite uloge. Tokom glumačkih podela dobijao je zadatak da igra i pozitivce i negativce, a na pitanje ima li neka uloga koju bi voleo da dobije, odgovara:

- Nema takvih uloga koje posebno priželjkujem. Pomirio sam se s tim još kad sam bio mlad glumac da je jedna stvar kako ja sebe vidim i šta mislim da mi pripada, a sasvim je druga stvar kako me vidi reditelj, publika i ljudi koji učestvuju u prozivodnji pozorišne predstave, filma ili nekog televizijskog projekta, onda sam to prepustio njima - ispričao je Vojin Četković za Vijesti.

